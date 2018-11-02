2018-11-02T20:42:49+03:00
Происшествия

В Тюмени автомобиль протаранил шестерых пешеходов

Четверых госпитализировали [фото]
Алексей КОСЕНЧУК
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В Тюмени автомобиль протаранил семерых пешеходов. Фото: Игорь СидорчукВ Тюмени автомобиль протаранил семерых пешеходов. Фото: Игорь Сидорчук
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В Тюмени сегодня вечером около торгового центра «Вояж», на пересечении ул. Мориса Тореза и ул. Герцена, автомобиль Hyundai Solaris сбил шестерых пешеходов. Очевидцы сообщают, что машина поворачивала в сторону Центрального универмага и снесла ограждение, позади которой стояли люди. Всех их раскидало по дороге.

На месте происшествия сейчас находятся несколько машин скорой помощи, МЧС и полиция. Информация о состоянии пострадавших сейчас уточняется, однако известно, что среди них не было детей и не всем понадобилась помощь медиков.

Помощь пострадавшим. Фото: Игорь Сидорчук

Помощь пострадавшим. Фото: Игорь Сидорчук

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, вызов на пульт диспетчера поступил в полдевятого вечера по местному времени. Через четыре минуты бригада была на месте происшествия. Двоим пострадавшим медики оказали помощь на месте, они отказались от госпитализации. Четверо госпитализированы.

- Сейчас они проходят обследование, - подчеркнули в пресс-службе.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

По сообщению ГИБДД, за рулём иномарки находилась 20-летняя девушка, её водительский стаж составляет всего два года. По предварительным данным, она не справилась с управлением и сбила семерых пешеходов. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются. На место происшествия были направлены 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники МЧС.

- Все, кого уносили в скорую, шевелили губами, но видно, что через боль – рассказал очевидец произошедшего Игорь Сидорчук. – Одна девушка, которую тоже сбили, травмировала ногу, и отказалась уезжать на скорой в пользу тех, у кого травмы серьезнее. Сказала, поедет последней. Прям большое уважение ей.

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