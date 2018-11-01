Дружба народов: опыт многонациональной Югры распространят на всю страну

СЕГОДНЯ 13:42 2018-11-01T14:05:45+03:00

Югра стала для всей страны примером того, как успешно решать межнациональные проблемы. Фото с сайта kremlin.ru

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Сохранение культуры и языка малочисленных народов, организация гармоничных межнациональных отношений – задача непростая. Однако Югра стала для всей страны примером того, как успешно решать подобные межнациональные проблемы. Именно этот уникальный северный регион, где в мире и согласии проживают представители 124 национальностей, выбрали для проведения знакового мероприятия - заседания Совета при президенте России по межнациональным отношениям. Состоялось оно еще на прошлой неделе, но имеет долгоиграющие последствия как для жителей Югры, так и для всей России.

СО ВРЕМЕН ОСВОЕНИЯ СЕВЕРА

Проведение президентского Совета по межнациональным отношениям в Ханты-Мансийске стало доказательством правильности действий правительства округа во главе с губернатором Натальей Комаровой в реализации госнацполитики, высокой оценки работы профильной программы в непростом полиэтническом регионе. Дело в том, что в Югре еще со времен СССР поддерживается уникальный климат для дружбы народов. На этом акцентировал внимание президент России Владимир Путин, который возглавил заседание Совета.

- В освоении и развитии Ханты-Мансийского округа участвовали люди самых разных национальностей со всех уголков нашей большой страны. Работали, дружили, создавали семьи. Это действительно очень яркий пример межнациональной гармонии, которой, безусловно, все мы можем, должны гордиться – и гордимся этим, - похвалил он жителей Югры.

Ранее глава страны побывал в старейшем музее Ханты-Мансийска - Музее природы и человека. Там он познакомился с постоянной экспозицией, которая в том числе рассказывает об этапах освоения и развития края, самобытной культуре коренных народов Югры. Встретился он и с почетным гражданином Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, местной сказительницей, поэтессой и хранителем традиций Марией Волдиной, которая вручила ему памятный подарок.

- Музей уже такой старый – 80 лет музею, очень интересный, и люди там работают очень добрые и увлеченные своим делом, что очень важно, - оценил он гостеприимство югорчан.

К слову, с югорскими традициями и богатствами он впоследствии познакомил и лидеров Европы. 27 октября Владимир Путин привез канцлеру Германии и президентам Франции и Турции, приехавшим в Стамбул на саммит по Сирии, рыбу, ягоды и другие подарки из Ханты-Мансийска.

Глава страны побывал в старейшем музее Ханты-Мансийска - Музее природы и человека. Фото с сайта kremlin.ru

ЯЗЫКУ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Одним из основных аспектов сохранения культуры коренных малочисленных народов югорчане считают сохранение и защиту языков. Об этом не раз говорила Наталья Комарова, которая является одним из немногих губернаторов, лично выступающих на Совете, хотя обычно выступления глав регионов там не практикуются.

Вот и на прошедшем заседании она заявила о том, что языковая политика в регионе системно реализуется по ключевым направлениям – это сохранение, изучение и популяризация родных языков, что отражено в конкретных мероприятиях госпрограмм в сфере образования, культуры, поддержки гражданских инициатив, информационной и национальной политики.

- Действительно, Югра – это народы 124 национальностей. Среди нас есть те, которые для этой земли считаются, и по праву считаются, коренными, это так, народы ханты, манси и ненцы. Так вот языки этих коренных народов под угрозой исчезновения. Шаг вперед нам всем позволяет сделать обновленный в этой части закон об образовании, - сказала она и добавила, что для развития системы преподавания национальных языков, подготовки экспертизы соответствующих программ, учебной литературы югорчане считают крайне востребованным создание Фонда поддержки родных языков России.

И такое решение было принято на Совете. Соответствующий указ президент России подписал буквально перед вылетом в Ханты-Мансийск.

По оценке председателя Комитета Госдумы по образованию и науке, председателя правления фонда «Русский мир» Вячеслава Никонова, Фонд поможет решить ряд актуальных взаимосвязанных задач – создание учебников, учебных пособий, формирование научной базы и образовательных программ, а также проблему подготовки кадров.

- Я уверен, Фонд способен сделать очень хорошее дело, потому что языки наших народов – это не только достояние самих этих народов, это не только достояние Российской Федерации, это достояние, безусловно, всего человечества, - резюмировал он.

В соответствии с указом Президента России Фонд начнет свою работу с 2019 года. Он будет базироваться в Москве и финансироваться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Владимир Путин полностью поддержал идею Югры урегулировать графическое оформление языков коренных малочисленных народов России. Фото с сайта kremlin.ru

ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ

Вместе с тем, Наталья Комарова отметила, что для научно-методической работы важно обеспечить фундамент. Им может стать развитие письменности. Губернатор Югры предложила внести изменения в федеральное законодательство, с тем чтобы можно было урегулировать вопросы утверждения графической основы – алфавитов, правил орфографии, пунктуации языков коренных малочисленных народов Российской Федерации.

- Необходимо нормативно-правовое регулирование вопросов создания, утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации родных языков, не имеющих статуса государственных. Такое решение точно будет из тех, которые одну из задач «долгостроя» ликвидирует, - заявила она.

Владимир Путин полностью поддержал идею Югры урегулировать графическое оформление языков коренных малочисленных народов России. В свою очередь согласился с предложением и депутат Госдумы РФ, председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

- Я полностью поддерживаю то, что сказала Наталья Владимировна, что такой федеральный закон уже давно созрел – по сохранению языков малочисленных и коренных народов, тоже мы к этой работе готовы, - заявил он.

Таким образом, по предложению Натальи Комаровой графическое оформление языков коренных малочисленных народов России однозначно будет урегулировано на федеральном уровне. Ее выступление на Совете еще раз подтвердило высокие результаты Югры в формировании гармоничных межнациональных отношений и то, что опыт региона достоин тиражирования на федеральном уровне. Все это стало своеобразной оценкой достижений в области укрепления межнационального мира в Югре.