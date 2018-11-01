Куда сходить в Тюмени в День народного единства 4 ноября 2018

СЕГОДНЯ 11:03 2018-11-01T11:04:19+03:00

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Тюмень вместе со всей Россией отметит 4 ноября День народного Единства. Этот праздник зародился в 2005 году как дань памяти о событиях 1612 года. Тогда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Все 13 лет праздник в России отмечают с размахом, а в этом году ещё и «Ночь искусств» выпала на 4 ноября. Так что тюменцы смогут культурно отдохнуть в ближайшую субботу в течение всего дня. Где? Рассказываем!

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

В преддверии Дня народного единства в Тюмени пройдёт Всероссийская акция «Большой этнографический диктант». Участники должны будут за 45 минут ответить на 30 тестовых заданий, 20 из которых будут общие (федеральные), 10 – региональные. Диктант покажет уровень этнографической грамотности населения, знаний о народах, проживающих в России, а также подтолкнёт граждан к изучению этнографии.

Большой этнографический диктант. Фото: https://vk.com/miretno

Общая сумма баллов за диктант составит 100 баллов, а написать его можно будет на 18-ти площадках города или онлайн со 2 по 5 ноября. Участниками Диктанта могут россияне и иностранцы, владеющие русским языком, вне зависимости от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.

ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДКА

По традиции главная площадка празднования – Цветной бульвар. Здесь, у арки, 4 ноября в 12 часов состоится праздничный концерт в честь Дня народного единства. На сцене выступят известные солисты Михаил Шепеленко и Наталья Малаенко и творческие коллективы, включая фольклорный ансамбль «Росстань», вокальный ансамбль «Green Ray», ансамбль народного танца «Вереск», вокал-бэнд «Матрица». В финале запланировано массовое исполнение гимна. Здесь же пройдут народные гуляния, можно будет полакомиться блюдами полевой кухни и посетить интерактивные площадки.

Празднование на Цветном бульвареФото: Алексей КОСЕНЧУК

Кроме того, с 13 до 14 часов праздничная программа пройдёт в сквере «Казачьи луга», с 12 до 13 часов – в ДК «Орфей» и в ДК «Поиск» (12.00-13.30).

НОЧЬ ИСКУССТВ

Вечер для тюменцев тоже обещает быть интересным, ведь в День народного единства пройдёт и Всероссийская акция «Ночь искусств». Праздничные программы пройдут в Археологическом музее-заповеднике на озере Андреевское, в музеях: «Городская Дума», «Усадьба Колокольниковых», «Дом Машарова», а также в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова, Тюменской областной научной библиотеке, Драмтеатре и др.

Тюменцев ждут масштабные этнографические выставки, познавательные театрализованные путешествия, пешеходные экспедиции, фотозоны и интерактивные площадки. В Историческом парке «Россия – моя история» планируется впервые показать световое шоу «Сказки на ночь», где художник фонариком будет рисовать настоящие картины. В «Нефтянике» же проведут сеанс «онлайн» чтения бессмертного произведения Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», где все желающие смогут почитать историю по ролям.

Ночь искусств в Тюмени-2018. Фото: скриншот с сайта культура.рф

Более подробную программу «Ночи искусств» вы можете посмотреть здесь.

ЧТО В ОБЛАСТИ?

Города области не останутся в стороне от празднования Дня народного единства. В Ялуторовске, например, запланирован гала-концерт фестиваля национальных культур «Содружество». Здесь выступят национальные коллективы и сольные исполнители, которые представят свои лучшие номера. Начало в 16 часов во Дворце культуры. Городские библиотеки проведут урок нравственности «Давайте понимать друг друга с полуслова», презентацию книжной выставки «Предков славные деяния» и литературный час «В дружной семье братских народов». Также здесь пройдёт акция «Ночь искусств» и «Большой этнографический диктант», как и в Тобольске, Заводоуковске и Ишиме.

КСТАТИ

Не забываем, что очередные выходные будут длиннее на один день. Так как в этом году 4 ноября выпал на выходной день, по законодательству он переносится на 5 ноября. Так что отдыхаем мы с субботы по воскресенье – с 3 по 5 ноября.