В Тюмени обсудили актуальные проблемы лечения болезней внутренних органов

СЕГОДНЯ 10:40 2018-10-31T11:11:27+03:00

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В десятый раз в областной столице прошел X Терапевтический форум. Лучшие специалисты со всей страны собрались на одной площадке, чтобы обсудить существующие проблемы, поделиться опытом и обменяться мнениями.

Несмотря на то, что форум терапевтический, участие в нем принимают доктора разных специальностей, от акушер – гинекологов до геронтологов. Организаторы подчеркивают, что такой «выход за рамки» только к лучшему, ведь совместное обсуждение актуальных вопросов помогает повысить не только уровень врачей, но и качество здравоохранения в целом.

Масштабное мероприятие стало заключительным событием в год празднования 55 – летия тюменского медицинского университета, организаторов форума.

- Наш вуз, по сравнению с другими медицинскими университетами страны, достаточно молодой. Несмотря на это у нас богатая история, хороший профессорско-преподавательский состав, замечательные студенты. Только в прошлом году мы вручили 70 дипломов с отличием нашим выпускникам. А в этом году к нам поступили абитуриенты с очень высокими баллами: это и аттестаты с отличием, и золотые медали. Вего больше 300 отличников, - подчеркнула ректор Тюменского ГМУ академик РАН Ирина Медведева.

Фото - пресс-служба форума

Высокую роль регионального вуза в подготовке медицинских кадров отметили и гости из столицы. Как заметил академик РАН Александр Чучалин, тюменский университет входит в десятку самых востребованных медицинских вузов страны. А чтобы учебное заведение было сильным, должно быть и соответствующее практическое здравоохранение в регионе. Академик отметил, что Тюменская область может гордиться большими достижениями в области кардиологии, гастроэнтерологии, инфекционных заболеваний.

- Но есть и проблемы, над которыми предстоит поработать, например, стоит сделать упор на легочное здоровье детей и взрослых, - отметил Александр Григорьевич.

Значимость нашей медицины подтвердила еще один академик РАН Ирина Чазова. По ее словам, Тюменская область – ключевой регион для кардиологии и терапии. Здесь сосредоточены очень сильные научные и практические ресурсы.