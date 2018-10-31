В парламенте Тюмени обсудили бюджет и собственное будущее

СЕГОДНЯ 16:22 2018-10-31T16:25:43+03:00

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В Тюменской городской думе полным ходом идет оптимизация. На сегодняшнем заседании парламента депутаты не только обсудили текущие дела, доставшиеся им в наследство еще от предыдущего созыва, но и заявили о нововведениях.

БЮДЖЕТНЫЙ ВОПРОС

Тюменских депутатов устроило то, как реализуется бюджет города в 2018 году. Подробную картину доходов и расходов им предоставила администрация города, правда, в основном за 1 полугодие 2018 года. Дело в том, что этот вопрос должен был рассматриваться еще месяц назад, но из-за переизбрания думы в сентябре 2018 года его отложили.

В первом полугодии бюджет был исполнен по доходам на 40%, по расходам – на 38%. В денежном выражении поступления составили 11,3 миллиарда рублей, а расходы – 11,3 миллиарда рублей. Как отметил директор городского департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук, исполнение бюджета по всем 20 муниципальным программам идет в соответствии с планами, так как основные расходы произойдут в 4 квартале 2018 года. По его словам, они имеют капитальный характер.

При этом, чтобы у депутатов было представление о реальном состоянии дел, он озвучил и более актуальные цифры. Так, на 25 октября 2018 года доходная часть бюджета уже была исполнена на 71%, а расходы составили 20,7 млрд рублей, план выполнен на 66%.

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный подчеркнул, что депутаты прекрасно понимают, что всегда есть капитальные затраты и текущие, поэтому у парламентариев не возникло каких-либо вопросов, что по итогам года с исполнением бюджета города возникнут проблемы.

- Уже сегодня мы понимаем, что и за полугодие, и на текущую дату бюджет исполняется в плановом режиме, потому у депутатов не возникло никаких сомнений, что по итогам года он будет выполнен, - прокомментировал он.

НА 8 МИЛЛИОНОВ МЕНЬШЕ

В следующем году в бюджет города могут поступить дополнительные средства. Они появились, благодаря проводимой в тюменском парламенте оптимизации. В думе не только обновился состав депутатского корпуса, но и изменился регламент работы, а также структура расходов на содержание парламента. Народные избранники акцентировали внимание на том, что изменения были внесены в размеры и условия оплаты труда, социальные гарантии депутатов гордумы и в ряд других нормативно-правовых документов.

- При внесении изменений речь ни в коем случае не идет об изменениях в сторону увеличения, речь идет о совершенствовании структуры оплаты труда и о технической корректировке нормативно-правовых актов, которыми руководствуется Тюменская городская дума в своей работе, - заявил Степан Киричук, председатель комиссии по городскому общественному самоуправлению, рекомендовавшей депутатскому корпусу принять проект решения.

Более того, по сравнению с 2018 годом, расходы на оплату труда депутатов и сотрудников аппарата думы в 2019 году уменьшаются на 8,6 миллионов рублей.

Как подчеркнул председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, размеры финансирования думы на следующий год уже определены в соглашении, подписанном с городским департаментом финансов и налоговой политики, и в ближайшие три года меняться в сторону увеличения не будут. Такое решение связано с тем, что вся система работы городского парламента проходит процедуру оптимизации.

- Мы уменьшили сумму содержания думы в связи с передачей функций по материально-техническому обеспечению администрации города. Не идет речь и ни о каком повышении зарплаты депутатам. Думаю, что эти средства пойдут на другие цели, направленные на жизнеобеспечение города, жизнь горожан. Мы планомерно идем по сокращению управленческих затрат и вместе с городской администрацией будем заниматься этим в дальнейшем, - прокомментировал Евгений Заболотный.

По его словам, в ближайшее время городской парламент представит новый регламент своей работы, который определит не только внутренний распорядок, функции и задачи депутатов и сотрудников аппарата думы, но и то, как депутаты будет общаться с жителями города. Евгений Заболотный отметил, что самая главная задача здесь – создать все условия для эффективного взаимодействия всех сторон - населения Тюмени, депутатов и администрации города.