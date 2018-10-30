Двенадцатилетний тюменский рэпер XS Panda устроил баттл с Галкиным на шоу «Лучше всех»
Двенадцатилетний тюменский школьник-рэпер Никита Фирсов, выступающий под псевдонимом XS Panda, принял участие в очередном выпуске детского шоу «Лучше всех» на «Первом канале». Молодой человек не только зачитал рэп о своей школе, но и устроил самый настоящий баттл с Максимом Галкиным.
На сцену Никита вышел, как и подобает настоящему рэперу: в кепке, длинной майке, с микрофоном в руках и зачитывая рэп на мотив заглавной песни шоу. По признанию самого парня, он уже давно ведёт свой блог на youtube, сочиняет рэп-композиции и мечтает собрать полный зал спорткомплекса «Олимпийский».
- В треках рэп-исполнителей проскакивают и запрещённые препараты, и гулящие женщины. Это как с детством ассоциируется? – спрашивает тюменца Максим Галкин.
ВЫЗЫВАЮ НА БАТЛ МАКСИМА ГАЛКИНА / ХОЧУ НА ЛУЧШЕ ВСЕХ!.Никита Фирсов вконтакте: https://vk.com/xspanda инстаграм: https://instagram.com/xspanda_official BRAZA BEATBOX VK: https://vk.com/brazabeatbox BEATBOX SCHOOL VK: https://vk.com/brazabeatboxschool CHERNYA - Лидер Тюменского битбокс сообщества: vk: https://vk.com/sergeychernya instagram: https://instagram.com/sergeychernya Обязательно ставь палец вверх, пиши комментарии и скорей ПОДПИСЫВАЙСЯ на канал - https://goo.gl/PK83a6
- Я вообще не приветствую мат, особенно в треках, - говорит Никита. – Я хочу записывать рэп, который могли бы спокойно слушать и дети, и вы, Максим.
Никита Фирсов. Фото: скриншот с Youtube
Мама мальчика, Ирина Фирсова, признаётся, что с таким пацаном ей приходится тяжело – рэп звучит постоянно и отовсюду. Однако есть у её сына и другое увлечение – актёрское мастерство. Он профессионально занимается в киношколе, пробует сниматься в кино и рекламе. Правда, пока в его «архиве» - реклама колбасы, замороженных полуфабрикатов и пельменей.
- Я выхожу гулять, пинать мяч, а мне с балкона кричат, «Эй, Колбаса!». У нас вообще такой странный, опасный, район – «Маяк», но там все меня знают, - улыбается Никитос.
Для того, чтобы показать, что он действительно «лучше всех», Никита решил выступить с треком о школе. По его словам, композицию он сочинил по окончании четвёртого класса, после того, как сдал все экзамены за начальную школу.
- В своём треке я говорю о том, что бы я хотел изменить в школе, - рассказывает тюменец. – Было смешно, когда я читал этот рэп на конкурсе в школе, перед директором. Мне потом ребята сказали, что директор произнёс такую фразу: «Да ты бессмертный, я смотрю!».
После читки рэпа, Максим Галкин, временно взявший себе псевдоним MC Maximaron, вызвал парня на самый настоящий рэп-баттл.
Баттл Галкина и Фирсова. Фото: скриншот с Youtube
Завершилось противостояние двух крутых пацанов вручением медали «Лучше всех» и фразой Максима:
- Бро, это, может быть, зашквар, но вот тебе рюкзачок со сладостями.
Посмотреть видео можно ниже, с 43.51 минуты.
Лучше всех! Эпизод 52. Выпуск от 28.10.2018.Программа "Лучше всех!" это не шоу талантов в привычном понимании. Вы не увидите здесь драматичных падений, строгих глаз жюри и безжалостных оценок. Лучшие дети страны пришли в гости к Максиму Галкину, чтобы продемонстрировать свои таланты и непосредственность, а также доказать зрителям, что они лучше всех. Участники выпуска: художник, творящий из пластилина, увлеченная пианистка, разносторонняя гимнастка, пилот радиоуправляемых машин, веселый всезнайка, дерзкий рэпер и юная чтица.