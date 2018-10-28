«Ревизорро. Тюмень»: рынок «Михайловский» и ресторация «Август» прошли проверку Самбурской и Галич

СЕГОДНЯ 12:14 2018-10-28T13:21:55+03:00

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Долгожданный для тюменцев выпуск программы «Ревизорро» наконец-то вышел в эфир телеканала «Пятница». Настасья Самбурская и Ида Галич проверили рынок «Михайловский», аттракционы на Цветном бульваре, ресторацию «Август» и базу отдыха «Берёзовка», что в Упоровском районе. Заглянули и на полузаброшенную базу, где хранится мясо дичи.

Главное, что интересовало ведущих в Тюмени – где попробовать диковинные северные блюда из мяса дичи. В выпуске они не раз упомянули, что наш город – охотничья столица России, тогда как все путеводители утверждают, что ею является Гатчина Ленинградской области.

Фото: скриншот

Впрочем, попробовать деликатесы ведущим удалось только в одном месте – в ресторации «Август», которая находится при аквапарке «ЛетоЛето». И Галич, и Самбурская отведали оленину и марала, предварительно взвесив блюда на своих весах в рамках ревизорской проверки. Проверили и холодильники, которые оказались на редкость чистыми, на всех продуктах была проставлена маркировка. Впечатление смазало одно «но» - некоторые блюда, в частности, блинчики, борщ и молочная пена были просрочены. Тем не менее, ресторация получила от ведущих заветный диплом «Ревизорро», а шеф-повар пообещал исправить все недочёты.

Фото: скриншот

Такую же награду получил и рынок «Михайловский», на котором ведущие хоть и не обнаружили мяса дичи, кроме колбасы, зато порадовались чистоте в помещениях. Холодильники – в порядке, документы – в порядке, ветеринарные свидетельства – в порядке. Правда, много вопросов у Самбурской вызвали поставщики, которые привозили мясо в машинах без установленных рефрижераторов.

Кому не повезло, так это базе отдыха «Берёзовка» и теплоходу, на котором можно прокатиться по Туре-матушке. Первому досталось от Самбурской за «непроходимую грязь» к биотуалету и отсутствию возможности поохотиться (хотя на сайте информация представлена), второму – за отсутствие кухни на борту и невнимательности (на борт прошла 13-летняя девочка без сопровождения родителей).

Фото: скриншот

Позже руководители «Берёзовки» признались, что прознали про приезд «Ревизорро», поэтому для подстраховки отказали в охоте его двум тайным агентам. Вторые же пообещали исправить ситуацию и более внимательно относиться к гостям на борту.

На «закуску» Ида Галич отправилась на Цветной бульвар, где на себе испытала все прелести тюменских аттракционов. Ведущая прокатилась на Колесе обозрения, «Ракушках» и экстремальном «Арго». Разочаровало ведущую только одно – отсутствие техпаспортов на проходной всех аттракционов и отсутствие чеков у продавцов сладкой ваты и мини-аттракционов.

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