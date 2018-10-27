2018-10-27T12:30:08+03:00
Общество

Тюменские бойцы студенческих отрядов придумывают идеи городских событий

Ребята начали обучение по нескольким сферам
Светлана БОРИСОВА
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Тюменские бойцы студенческих отрядов придумывают идеи городских событийТюменские бойцы студенческих отрядов придумывают идеи городских событийФото: pixabay.com
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22 октября 60 действующих и потенциальных командиров, комиссаров и активистов студенческих отрядов штабов вузов и ссузов начали обучение в сферах: управление, командообразование, проектирование и работа в информационном пространстве. Для участников в течение трех недель проходит «Обучающий семестр» с лекциями и практическими занятиями по направлениям: «Медиашкола» и «Школа руководителя».

На первой встрече Дарья Ермакова, руководитель центра продюсирования сообществ, рассказала о 10 шагах реализации проекта: определение проблемы, идеи, целевой аудитории, уникальности, цель и задач, продумывание механизма реализации, составление сметы, поиск партнеров, подготовление информационного продвижения, медиакарты, выявление перспектив. А Юлия Киселева, заместитель руководителя отдела контента и продвижения, рассказала, как собрать на свое событие 2000 человек, составлять медиаплан, сделать инфоповод и работать с информпартнерами.

— От того, как будут проявлять свою активность студенты, какие знания и навыки смогут почерпнуть на занятиях, будет зависеть развитие движения студенческих отрядов. Такой формат обучения выведет бойцов на новый уровень. Хотелось бы «Обучающий семестр» вывести в системный формат, чтобы все больше студентов могли учиться придумывать социальные проекты, писать их, реализовывать и продвигать, — отметил Заболотских Александр, председатель правления Тюменского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

Справка «КП»

Российские студенческие отряды — самая масштабная молодежная организация страны. С 1959 года в рядах студотрядов побывали более 18 миллионов студентов. Летом студенты организованно уезжают работать в разные регионы страны и мира. В течении года молодежь активно участвует в фестивалях, спартакиадах, занимаются в студенческом театре. В Тюмени всего реализуют свою работу 39 отрядов.

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