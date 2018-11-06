Вокруг света из Тюмени дешево: надымский путешественник рассказал, как бюджетно, но с комфортом объехать весь мир

СЕГОДНЯ 06:13 2018-11-05T19:49:54+03:00

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Как объехать полмира, не имея миллионов. Секретами бюджетных, но обязательно комфортных путешествий с тюменцами поделился турист из Надыма Олег Потапов. За 8 лет он объездил более ста стран и не намерен останавливаться. Ямалец планирует объехать всю планету и лично посмотреть, «как оно все на самом деле».

Олег Потапов на встрече с жителями Тюмени. Фото из архива Олега Потапова

- Чем больше путешествуешь, тем шире кругозор, развиваешься. Мир настолько разнообразен, культура и менталитет людей такие разные, что я этому не устаю удивляться, - говорит он.

При этом Олег подчеркивает, никаких палаток и ночлежек, не любит он и автостоп, ему нравится летать самолетами и жить в комфортных условиях. Путешественник своим примером показал, что семья, работа или учеба для активного туризма не помеха. Олег работает вахтами, у него месяц назад родилась дочь, и он заочно учится в одном из тюменских вузов. Другими словами, обычная жизнь вполне совмещается с частными поездками по миру.

Мало того, теперь он планирует также активно путешествовать всей семьей. На месячную малышку уже оформляется загранпаспорт. Совсем скоро Потаповы отправляются в Катар.

- Это страна с самым высоким уровнем жизни. Для меня было важно выбрать путешествие максимально безопасное для дочери. Кроме того, сейчас в этой стране тепло, поэтому малышке будет комфортно, - поясняет турист.

У Золотых ворот в Ливане. Фото из архива Олега Потапова

СТРАШНО ИНТЕРЕСНО

Олег уже побывал и в Европе, и в Азии, на Востоке и Западе, Севере и Юге. Путешествует с маленьким рюкзачком, чтобы не платить за багаж. Одежду, если нужно, можно купить везде. Его любимая страна Филиппины, на втором месте - США, на третьем - Япония. Везде старается тратить по минимуму, но может и шикануть. Например, в Америке 90 дней жил на бонусы и скидки, своих денег не потратил ни копейки, а на Мальдивы на двоих ушло полмиллиона рублей, арендовал там даже частный самолет. Был на действующем вулкане в Африке, поднимался на 6 тысяч метров к подножию Эвереста, загорал на Мальдивах, видел войну в Афганистане и разруху в Сомали….

Трекинг к подножию Эвереста. Фото из архива Олега Потапова

- В Афганистане было страшно. В первом городе, куда мы попали, было два теракта. В аэропорту Кабула перед нашим приездом произошел взрыв, его закрыли и нам пришлось через всю страну ехать на машине. В Индии меня пытались похитить. Точнее похитили, но ничего не поимели, - рассказывает Олег. – Много где бывает страшно, но это не останавливает. Сейчас уже есть опыт, соблюдаю определенные правила. Например, подальше прячу камеру, деньги, одеваю одежду, соответствующую стране.

Падающие цветы сакуры в Японии. Фото из архива Олега Потапова

ВИЗА ЗА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ

Открывать визы он советует в соседних с нужной страной государствах.

- Соседи обычно живут мирно и лояльно относятся людям, пересекающим границу из сопредельного государства. Например, визу в Афганистан я за несколько часов открыл в посольстве Таджикистана. В России мне бы пришлось ждать документов очень долго, - рассказывает Олег. – В Таджикистане же у меня никаких препятствия не было, я ведь гражданин другой страны, они за меня не отвечают.

САМОЛЕТ СО СКИДКОЙ

Начинающим туристам путешественник рекомендует сначала побывать в Южной Азии – Тайланде, Камбоджи, Лаосе.. и тут же рассказывает, как сэкономить на авиаперелетах.

- Нужно искать трансфер с очень длительной пересадкой в нужном городе. Такие билеты в разы дешевле. Вы просто выходите в городе-трансфере и не летите дальше. А можно найти дешевый перелет в нужную страну, но не из России, а из другой, невизовой страны. Например, из Москвы в Бразилию перелет стоит 30–40 тысяч рублей в одну сторону, а если отправиться из Москвы в Стамбул, отдохнуть там пару дней, а потом из Стамбула полететь в Бразилию снова через Москву с пересадкой, к примеру, через сутки, то можно сэкономить почти в два раза. Авиаперевозчики большими скидками привлекают туристов, таким образом компенсируя им долгое ожидание. С таким трансфером можно не только сэкономить, но и посмотреть еще одну страну, — отмечает Потапов.

И тут же Олег подчеркивает, что на новогодние праздники дешево отдохнуть не получится. В это время самые дорогие билеты, гостиницы и места развлечений.

В Розовой мечети в Иране. Фото из архива Олега Потапова

БЕЗ ИНТЕРНЕТА НИКУДА

Важно для путешественника всегда иметь под рукой интернет. Без Сети никуда! Именно там можно узнать не только все о стране, как туда добраться, купить билеты, оплатить услуги, но и найти всю информацию об уникальных местах, бесплатных экскурсиях или бесплатных днях посещений музеев, где остановиться и где поесть. Мало того, многие интернет-сервисы позволяют накопить бонусы на транспорт, жилье или обеды в сетевых кафе и ресторанах. Маленькая хитрость: за несколько месяцев до поездки можно в телефоне поменять геолокацию и копить бонусы, например, обедая в том же Бургер-Кинге, уже в той стране, куда отправитесь.

ЖИЛЬЕ БЕСПЛАТНО

Совсем не платить за жилье позволяет приложение для путешественников каучсерфинг. Здесь можно найти и договориться о проживании на квартире с хозяином. В этом сервисе регистрируются люди, готовые принимать у себя на одну-две ночи туриста ради знакомства и его рассказов о путешествиях. В свою очередь, эти же люди потом также отправляются в поездки и находят ночлег на таких же условиях.

В тех странах, где развит каучсерфинг, Олег живет именно так. Но, он предупреждает, что выбирать жилье нужно внимательно. Например, в одном из штатов США ему повезло 8 дней пожить у миллионера-владельца нескольких отелей, а в другом - попал на неадекватного мужчину, который несколько часов не пускал его в дом, а потом запретил открывать двери доставщику пиццы.

На длительное время бесплатно можно найти жилье по системе Воркэвей. В этом сервисе регистрируются те, кто ищет волонтеров и те, кто готов ради еды и жилья выполнять какую-то не сложную работу для хозяев. Например, учить русскому языку членов семьи или иногда готовить традиционные блюда своей страны.

Еще один способ сэкономить на жилье – остановиться в хостеле и за это выполнить какую-то работу, например, убрать комнаты или что-то починить.

Самые изворотливые умудряются арендовать жилье и сдавать его по более дорогой цене другим туристам, а на эту разницу арендовать себе другое жилье. Но этот вариант подходит только самых рискованных туристов.

В Амстердаме. Фото из архива Олега Потапова

РАЗВЛЕЧЕНИЯ БЕЗ ДЕНЕГ

Экономить на посещении достопримечательностей можно, посещая бесплатные экскурсии при транзите. Их оплачивают авиакомпании. Как правило, все крупные музеи предоставляют бесплатные дни посещений. Узнать о них можно также в интернете. В некоторых местах можно со скидкой или бесплатно пройти по студенческому билету (иногда здесь может сгодиться любая пластиковая карточка с фотографией, например, какой-нибудь абонемент на русском языке). Иногда помогает удостоверение прессы. В некоторых странах можно бесплатно пройти вместе с местными жителями.

- Нужно действовать по ситуации, в каждой стране или городе всегда можно найти какие-то свои возможности, - говорит заядлый путешественник.

В Сомали деньги возят на тележках или тачках. Фото из архива Олега Потапова

БАНКНОТЫ КАК ИСТОРИЯ

Слушать Олега можно бесконечно, за годы странствий у него накопилось очень много историй, а на его страницах в Инстаграме и «ВКонтакте уже порядка 30 тысяч фотографий и видео из самых невероятных мест. А еще Олег коллекционирует банкноты.

- По купюрам можно многое рассказать о стране. Я хотел организовать выставку денег в каком-нибудь музее Тюмени, но пока ни с кем договориться не получилось. Все готовы только на платной основе, - с удивлением рассказывает Олег. Такое с ним впервые, обычно музейщики «на ура» принимают предложение.

В его коллекции уже огромное количество денег, есть даже пластмассовые. Ему больше всего нравятся швейцарские, красивые также казахстанские. Из Сомали он привез целый кг денег. Там одна купюра имеет номинал как российские полкопейки. Люди, покупая технику, привозят деньги на тачках. А в Конго, например, после поитического переворота из купюр вырезали портрет правителя-диктатора, которого свергли. Деньги с портретом в обороте были запрещены.

...Рассказывать о странах и их особенностях ямальский путешественник может бесконечно. Он еще не раз приедет в Тюмени и готов встречаться с горожанами, делиться опытом и эмоциями. Но, может стоит вспомнить известную поговорку: «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» и уже самим отправиться по миру.