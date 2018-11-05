Тюменцы пройдут стажировки на международных проектах

СЕГОДНЯ 09:01 2018-11-04T18:21:45+03:00

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В Тюмени завершился первый этап курсов по event-менеджменту 2.0. 40 человек посетили 6 образовательных занятий и пообщались с 12 спикерами. Сейчас тюменцев ждут стажировки на международных проектах «Культурица» и CreativeMornings и интерактивном квесте «Открой свою Тюменскую область».

Стажеры будут администрировать регистрацию и размещение команд, встречать участников и модераторов, координировать их перемещение, помогать экспертам в проведении мастер-классов, готовить пространство для проведения деловых игр и итогового мероприятия, а также следить за исправностью технического оснащения.

О качественном администрировании проектов и необходимых качествах для успешной организаторской деятельности тюменцам рассказали на третьем занятии Ольга Попова, менеджер проектов мультицентра «Моя территория», и Юлия Каргополова, куратор проектов мультицентра.

— Администрирование проекта включает в себя множество задач. И на начальном этапе работы администратора лучше включаться только в определенный блок работ. Не брать на себя все, что хочется, а здраво оценивать свои силы и заниматься только теми делами, в которых человек компетентен, — отметила Ольга Попова.

На минувшей неделе прошли два мастер-класса: «Продвижение проекта» и «Стратегическое мышление». На первой встрече участники узнали, как стать интересным для СМИ и попасть в повестку. О формировании плана развития рассказали Елена Рукавишникова, тренер по управлению проектами, действительный член Project managment Institute, и Иван Карачев, руководитель программного отдела мультицентра. Эксперты обучили техникам и специальным таблицам, которые помогут рационально распределять дела.

— Спланировать свой день грамотно получится только в том случае, когда ты знаешь цель. Понимание цели помогает отличить важные и неотложные дела от менее срочных. Для этого с утра нужно выписать планы на день, а после распределить по матрице Эйзенхауэра, — отметил Иван.

Справка «КП»

Курсы по event-менеджменту 2.0 проходят в два этапа: образовательные программы и стажировка в проектах мультицентра. На встречах тюменцы научились организовывать события, узнавали о принципах проектирования, прокачивали наработанные навыки и училилсь новым.