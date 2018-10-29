Поликлиниками Тюмени будет управлять область

СЕГОДНЯ 15:27 2018-10-29T15:34:10+03:00

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В Тюмени 11 муниципальных учреждений здравоохранения планируют перевести в государственную собственность Тюменской области. Такое решение одобрили тюменские депутаты сегодня, 29 октября, на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету. Они единогласно рекомендовали этот вопрос к рассмотрению на следующем заседании Тюменской городской думы.

По словам директора городского департамента имущественных отношений Елены Уляшевой, процедура передачи идет в соответствии с федеральным и региональным законодательством. Дело в том, что оказание первичной медико-санитарной помощи находится в полномочиях региональной власти, но в Тюменской области ранее этим занималась муниципальные органы власти. Только лишь этим летом Тюменская областная дума приняла закон «О признании утратившими силу некоторых положений Закона Тюменской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями».

- Закон Тюменской области о признании утратившими силу законов о наделении полномочиями органов местного самоуправления начнет действовать с 1 января 2019 года. Согласно ему, делегирование полномочий на уровне органов местного самоуправления будет отсутствовать. Кроме того, руководствуясь 122 законом, предлагается принять решение об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче, - прокомментировала Елена Уляшева.

В этот перечень пока попали только 11 тюменских муниципальных автономных учреждений здравоохранения. Само же здание городского департамента, расположенное по улице Герцена, 76, остается во владении муниципалитета. Хотя самому департаменту, вероятнее всего, грозит ликвидация.

- Речи о здании департамента пока не идет, задачи передать его не стоит. Департамент еще работает, - прокомментировала Елена Уляшева.

А заместитель главы города Тюмени Вера Соловьева добавила, что ряд полномочий у муниципалитета все-таки останется.

- Мы понимаем, что ряд полномочий остается, причем весьма серьезных. Поэтому мы на сегодняшний день размышляем над структурой. В ближайшее время будут сформулированы наши предложения и принято решение, – сказала она.

Пока непонятно также, что ждет сотрудников департамента. По словам депутата Мурата Тулебаева, вопрос остается открытым – перейдут ли они в новый состав областного департамента, попадут ли под сокращение – в любом случае парламентариев волнует судьба специалистов. При этом, заместитель председателя гордумы Дмитрий Осипов уверен, что людей интегрируют в систему областного департамента здравоохранения. Потерь специалистов не произойдет, да и для жителей города особых изменений не будет.

- Вопрос – технический. Происходит некая перестройка системы, а не коренное изменение. Это управленческий процесс, чтобы оптимизировать процессы внутреннего взаимодействия. Для тюменцев абсолютно ничего не поменяется. Более того, это делается для того, чтобы все наше здравоохранение более интенсивно и оперативно работало. Сегодняшняя медицинская сфера - это очень высокотехнологичная отрасль и скорость взаимодействия выходит на первый план. Все подходы были организованы для реализации более эффективного и оперативного управления нашим большим медицинским хозяйством, - прокомментировал Дмитрий Осипов.

Он напомнил, что из 21 вида высокотехнологичных медицинских услуг в Тюменской области реализуется 20, причем на мировом уровне. А значит, сомневаться в компетентности областных структур в части организации медицинского обслуживания не приходится. Кроме того, по его словам, еще с 2011 года в регионе действует одноканальное финансирование отрасли здравоохранения, то есть оно идет напрямую, минуя бюджет города.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Департамент здравоохранения Тюмени был создан в июле 2005 года, чтобы осуществлять полномочия Администрации города Тюмени в области здравоохранения. Это и создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа, и организация мероприятий по улучшению состояния здоровья и снижению заболеваемости населения города, и ряд других полномочий.

Нормативный акт от 02.07.2018 № 63, который вернул полномочия управления региональной власти, как и предписано федеральными законами, был принят Тюменской областной думой в июне этого года.