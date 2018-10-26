Тюменскую библиотеку имени Менделеева посетила «Комсомольская муза»

СЕГОДНЯ 13:11 2018-10-26T13:12:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Поэтический сборник, изданный к 100-летию комсомола, презентовали сегодня, 26 октября, в Тюменской научной библиотеке имени Д.И. Менделеева. В одном из залов собрались те, для кого «комсомольское братство» - не пустые слова, а приятные воспоминания и синоним настоящей дружбы. В их числе – ветераны комсомола, однопартийцы, общественники, студенты и волонтёры.

КТО АВТОРЫ?

Большинство из авторов стихотворений – работники газет и журналов, райкомов и горкомов ВЛКСМ, а также геологических партий. Именно они, герои Тюменского севера, открывали новые месторождения, обеспечивали бесперебойную подачу нефти и газа в стране, строили новые города, жили в палатках и балках.

– В эти праздничные дни мне приятно приходить на встречу со своими друзьями, с теми людьми, с которыми мы прошли школу комсомола, – отмечает заместитель губернатора, директор департамента социального развития Тюменской области, бывший секретарь Нефтеюганского горкома Ольга Кузнечевских. – Я уверена, ни один из нас не откажется ни от одного дня, прожитого с комсомолом.

На презентацию собрались общественники, ветераны и студентыФото: Алексей КОСЕНЧУК

Ольга Кузнечевских с сожалением отметила, что многих из тех, кто опубликован в этом сборнике, уже нет в живых. Если полистать издание, то под некоторыми именами, увы, можно увидеть годы смерти того или иного комсомольца.

– Авторы стихов вряд ли когда-нибудь думали, что их произведения опубликуют в сборнике к 100-летию комсомола и оставят след в памяти следующих поколений. Поэтому мне бы хотелось, чтобы эта книга не осталась непрочитанной, – отметила она. – Я уверена, что все собравшиеся хотят, чтобы мы жили в лучшем регионе России, а современная молодёжь продолжало путь тюменских героев.

Презентация книгиФото: Алексей КОСЕНЧУК

ОСОБАЯ АУРА

Приветствуя собравшихся, секретарь обкома комсомола 1966-1971 год, председатель правления Западно-Сибирского землячества в Москве, президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль отметил, что книга появилась вовремя и к месту. Презентация издания и встреча ветеранов ударных комсомольских строек уже прошла в Москве 24 октября, теперь пришла очередь и Тюмени.

- Каждый раз, когда я приезжаю в Тюмень, чувствую особую ауру и подъём сил и энергии, - рассказывает Геннадий Иосифович. – Когда мы говорим о делах тюменской комсомолии, то хочется отметить: решающую роль во всём сыграла молодёжь. Благодаря ей в регионе появились новые города и открыты новые месторождения.

Геннадий Шмаль оставляет автографФото: Алексей КОСЕНЧУК

Вспоминая дела давно минувших дней, Геннадий Шмаль рассказал о том, что поколению комсомолов действительно повезло: в те годы у них была активная жизненная позиция. Да, молодёжь сегодня грамотнее, на «ты» с планшетами и компьютерами, но нет понимания того, что иногда нужно отдавать себя стране, делу и людям.

- Процитирую нашу позицию строчкой из песен: «Жила бы страна родная, и нету других забот». Эти строфы были девизом всей нашей жизни, - отмечает Геннадий Шмаль. – Да, не все были сознательными, но равнодушных людей не было. Кто-то хотел стать управляющим, кто-то – заработать на корову или машину, и у многих это получалось. В заключение я бы хотел сегодня поблагодарить всех комсомольцев за ту работу, которую они проводили и проводят по всей день. К сожалению, ничто не повторяется дважды, однако я горд, что мы сделали поистине удивительное дело!

УНИКАЛЬНА И СЕГОДНЯ

Стоит открыть книгу – увидишь, как на одной из первых страниц проиллюстрированы три монумента. А именно: стела «Романтикам 70-х» в Салехарде, памятник покорителям Самотлора «Алёша» в Нижневартовске и монумент «Молодым созидателям земли Тюменской» в Тюмени.

– Согласитесь, что это – память, и эти монументы останутся навсегда, - отметил советник губернатора Тюменской области, поэт, журналист, инструктор штаба ЦК ВЛКСМ по освоению Западно-Сибирского территориального производственного комплекса Александр Новопашин. – Поэтому мы решили, что у нас должен появиться и «словесный» памятник комсомолу – эта книга.

Александр Новопашин оставляет автографФото: Алексей КОСЕНЧУК

По его словам, самое сложное в работе над изданием была необходимость объединить в одной книге литераторов и самодеятельных комсомольцев. Но эту проблему решили, поставив их всех по алфавиту.

- У всех авторов были те или иные должности в комсомоле, поэтому, для иллюстрирования, мы попросили авторов прислать по два фото – тех лет и современности, - признался Александр Новопашин.

Автором идеи «Комсомольской музы» стал Сергей Светличный, составителем – писатель Сергей Козлов. В кратчайшие сроки в Тюмени образовалось «стихийное» комсомольское братство, которое и выпустило книгу при государственной поддержке Правительства Тюменской области.