Дуэль на пушках, заговоры и любовь: исторический экшен «Тобол» удивит многих

СЕГОДНЯ 06:59 2018-10-26T07:27:36+03:00

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21 февраля в российский прокат выходит картина «Тобол». Это история о молодом офицере новой гвардии Петра I Иване Демарине, который по заданию царя отправляется в глубину Сибири — в пограничный Тобольск. Здесь героя встречает любовь, он оказывается втянутым в заговор местных князей.

Съемки картины заняли чуть более полутора лет. За это время в Тобольске появились настоящие воссозданные торговые ряды, а несколько сотен жителей региона снялись в массовых сценах картины. О том, как велись съемки фильма генеральный продюсер Олег Урушев рассказал тюменцам, на встрече в музейном комплексе им И.Я.Словцова.

Идея фильма пришла генеральному продюсеру Олегу Урушеву в 2013 году. Тогда он был один из первых, кто продюссировал олимпийские игры. Будучи заместителем генерального директора АНО «Спортивное вещание» он приехал в Тюмень по биатлонным делам. Остановившись в отеле «Ремезов», Олег Урушев наткнулся на брошюру о тоболяке, в честь которого назван отель. История заинтересовала.

- Затем тюменские друзья бизнесмены еще дополнили прочитанное своими рассказами. Один из них как раз писал дипломную работу по Ремезову. Меня заинтересовала его биография. Первоначально я заказал написать историю тюменским авторам, но они за 9 месяцев так ничего и не написали. Затем в декабре 2014 года, когда евро подскочил в стоимости до 100 рублей и наступила полная стагнация во всех сферах, в том числе кинематографе, я за собственные средства заказал написать историю, - рассказывает Олег Урушев.

Алексей Иванов справился с задачей и написал интересную историю, которая позже легла в основу двухтомной книги, ставшей бестселлером. На сегодняшний день продано уже 50 тысяч экземпляров. Урушев уверен, что после выхода фильма, интерес к книге возрастет еще больше.

Затем Олег Урушев выиграл грант Фонда кино, 60 миллионов рублей на реализацию проекта. «Тобол» прошел серьезную конкурентную борьбу. Порядка 100 миллионов рублей также дал «Первый канал».

- Большую поддержку здесь оказал на тот момент губернатор Тюменской области Владимир Якушев, мы считаем его сопродюссером фильма. Благодаря его заинтересованности в проект, нас поддержал и СИБУР. Сегодня компания делает многое для города. Еще одним спонсором выступила компания «Газпром нефть». На протяжении многих лет предприятие проводит в Югре фестиваль «Дух огня», а я был его директором,

На встрече с тюменцами Олег Урушев презентовал ролик, который сейчас идет в кинотеатрахФото: Кира Санникова

Он почеркнул, что по гранту к реализации проекта съемочная группа должна была взаимодействовать с субъектами малого бизнеса. Поэтому по большому счету, помимо самих декораций – полностью отстроенных торговых рядов и лодок, которые помогали делать клубы исторической реконструкции, немалую часть грантовых средств получили именно предприятия Тобольска. Это транспортные компании, осуществлявшие трансфер актеров из Тобольска в аэропорт Тюмени, предприятия общепита, которые на протяжении полугода обеспечивали питанием по 150-200 человек, задействованных на съемочных площадках, гостиницы.

- Только порядка 20 миллионов рублей мы потратили на перевозки актеров. Они все артисты театра, у них есть спектакли, которые они не имеют права пропустить. Автомобилисты Тобольска переоборудовали свои минивены под микроавтобусы со спальными местами. Тобольск - уникальный город, там есть настоящие исторические объекты, но удаленность создавала дополнительные затраты, - отметил продюсер.

Урушев также рассказал, что несмотря на то, что съемки велись непосредственно в Сибири, не обошлось без погодных сюрпризов. Так, в 2016 году, когда планировали съемки, снег растаял 1 мая, а в 2017 году – 20 марта. Пришлось по всей территории музея собирать снег и свозить на съемочную площадку.

Большое содействие в съемках оказал и Тобольский музей. Вообще, по мнению режиссера, фильм получился более историчным, чем роман. В процессе съемки актеры досконально изучили биографию своих героев. Так, в государственном фонде удалось отыскать письмо Гагарина Петру Первому. Кроме того, в Эрмитаже удалось отыскать костюмы матроса и гвардейца петровской эпохи. Художники сняли лекала и воссоздали эти образы с исторической точностью.

- Мы проделали огромную работу, чтобы за два часа зритель максимально погрузился в эпоху 18 века, - отметил Урушев.

По его словам, художественность фильма преимущественно выражается любовной историей. В остальном - архитектура, быт, описание событий несет исторический контекст. Сейчас художники работают над сценой прихода китайских ченок в Тобольск. Она будет начинать фильм и делается для того, чтобы показать - Сибирская столица была первым городом, который начал официально торговать с Китаем.

«Тобол» выйдет на экраны в полном метре и в сериалеФото: Кира Санникова

- Первый план, его сейчас рисуют художники. Дальше он перетекает в сцену, когда караван заходит в исторические ряды Тобольска, реального гостиного двора, построенного Ремезовым.

По его словам, в фильме через героев описан русский, европейский и восточный миры. Их отношение к женщине, чести, долгу, к Родине. Это линия держит зрителей до конца. Не обошлось в картине и без по-настоящему голливудского боя. В «Тоболе» - это дуэль двух артиллеристов на пушках.

Следует отметить, что состав «Тобола» по-настоящему звездный. Петра Первого играет Дмитрий Дюжев. Чтобы лучше вжиться в роль артист даже хотел переночевать в кровати царя в Эрмитаже. Но съемочной группе не разрешили. Роль Картографа Ремезова исполняет Дмитрий Назаров, известный по сериалу «Кухня». В картине также снялся Павел Табаков, Андрей Бурковский и другие.

В съемках фильма приняли участие и тюменские картеры. Правда, в полном метре, они в основном представлены в массовых сценах. Порядка 20 актеров снялись в сериальной версии «Тобола», там же можно увидеть и сибирских хантов из соседних округов.

В России фильм выходит на экраны 21 февраля с возрастным ограничением 12+. Реклама картины уже идет в кинотеатрах. Помимо российского проката, фильмом заинтересовались иностранцы. В ближайшее время презентация картины пройдет в Америке, Канаде, Китае, а в перспективе и в Германии.

Авторы фильма надеются собрать порядка 500 миллионов кассовых сборов. Это нормальный показатель для исторической картины.