В Тюмени открылась выставка «ВКомсомоле»

СЕГОДНЯ 10:17 2018-10-25T10:38:05+03:00

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В Тюменском историческом парке «Россия – моя история» открылась выставка «ВКомсомоле». Она посвящена столетию движения и рассказывается о том, как развивался и чем жил Комсомол в Тюменской области.

На экспозиции представлено более 150 предметов. Это фотографии, знаки отличия, различные предметы быта комсомольцев. Некоторым из них – 100 лет, как и самому движению. Один из наиболее интересных и центральный элемент выставки – капсула времени, оставленная комсомольцами в 1958 году. Текст послания посетители выставки могут полностью прочитать с помощью информационного киоска, расположенного возле него.

Капсула времени, оставленная будущему поколению тюменскими комсомольцами в 1958 годуФото: Кира Санникова

Помимо этого, с помощью мультимедийных устройств можно также познакомиться с уставом организации и основными этапами становления движения. Здесь также представлен импровизированный конвейер с фотографиями «Лента времени». Снимки отбирались из фондов музейного объединения. На фотографиях представлены эпизоды из работы предприятий промышленности, которые были эвакуированы в Тюменскую область в годы Великой Отечественной Войны.

С помощью мультимедийных устройств можно ознакомиться с уставом организацииФото: Кира Санникова

Впервые в Тюмени на выставке «ВКомсомоле» установлены и купольные системы направленного звука, или «аудиодуши». В них можно услышать истории и воспоминания, рассказанные тюменскими комсомольцами.

На выставке можно услышать истории и воспоминания, рассказанные на видео тюменскими комсомольцамиФото: Кира Санникова

С юбилеем образования организации и открытием выставки собравшихся поздравил председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов. Он подчеркнул, что роль Комсомола в развитии общества и государства трудно переоценить.

- Не зря движение награждено шестью орденами за трудовые и другие подвиги. Тюменским комсомольцам тоже есть, чем гордиться. Важность этой работы в становлении молодежи не претерпела значения и сегодня. Именно комсомольцы стояли у истоков становления нефтегазового комплекса Западной Сибири и крупных инфраструктурных объектов. К сожалению, сегодняшняя молодежь недостаточно знает историю комсомола и истории тюменского движения. Данная выставка поспособствует восполнению этих пробелов в воспитании подрастающего поколения, - отметил Сергей Корепанов.

Сергей Корепанов в период становления газовой промышленности на Ямале многие годы работал в комсомольских и партийных органахФото: Кира Санникова

В свою очередь, директор тюменского парка Павел Шафорост добавил, при формировании выставки сотрудникам парка активно помогали представители комсомольского братства и просто неравнодушные тюменцы.

- Изо дня в день погружаясь в эту работу, наш молодой коллектив понимал, что подвиги тех лет невосполнимы и неповторимы. Мы задумались, а мы, молодежь, сможем ли быть такими? И пришли к выводу, что сегодня комсомольское дело продолжается в той или иной степени в разных организациях. Мы, со своей стороны, сделаем все, чтобы данную выставку посетило как можно большее количество людей, -

Директор тюменского исторического парка признался, что его молодой коллектив проникся историей КомсомолаФото: Кира Санникова

В Тюмени экспозиционный проект «ВКомсомоле» проработает до 28 ноября. Экскурсии на выставку уже расписаны на две недели вперед. Среди тех, кто желает прикоснуться к истории - комсомольцы Тюмени, региона, школьники и студенты.

Данная выставка также будет представлена в Тобольске и ЯлуторовскеФото: Кира Санникова

Затем данная выставка также будет показана в Ялуторовске и Тобольске. В перспективе рассматривается возможность сделать ее постоянной и разместить ее Музейном комплексе имени И.Я. Словцова, либо в историческом парке «Россия – моя история».