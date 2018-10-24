В Тюменской городской Думе обсудили зарплаты депутатов и развитие городской инфраструктуры

СЕГОДНЯ 13:47 2018-10-24T13:52:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Важными темами на первом заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Тюменской городской думы, которое прошло 24 октября, стали изменения в регламенте Тюменской гордумы и Положении о постоянных и временных комиссиях и рабочих группах. Также на повестке дня – условия, размеры оплаты труда и социальных гарантий депутатов.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

Как отметил начальник правового отдела Тюменской гордумы Иван Дзуман, Положение о постоянных и временных комиссиях и рабочих группах Тюменской городской думы предлагается изложить в новой редакции. По его словам, нужно установить, что образуется 5 новых комиссий (в прошлом сезоне – четыре.), определить их полномочия и привести Регламент в соответствии с правоприменительной практикой.

- В общем, привести все нормативные документы в соответствии с правилами, по которым действовали постоянные комиссии VI созыва, - подчеркнул Иван Дзуман. – Также в соответствии с изменениями, которые внесены в Устав города Тюмени, предлагается уточнить наименование и полномочия мэра, председателя Тюменской городской Думы и порядок прекращения его полномочий.

Отметим, что на заседании депутаты Тюменской городской думы избрали двух заместителей председателя постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Тюменской городской Думы. Большинством числом голосов выбрали депутатов Альбину Селезнёву и Александра Чепика.

Первое заседаниеФото: Алексей КОСЕНЧУК

ШКОЛЬНЫЙ ВОПРОС

Немаловажный вопрос, который обсудили на заседании – развитие социальной инфраструктуры в Тюмени. Слушатели пожаловались депутатам, что, например, в Березняках дети ходят в детский сад за несколько километров, а близлежащая школа находится в аварийном состоянии. Правда, не всё так печально.

По словам заместителя председателя Тюменской городской думы, депутата Дмитрия Осипова, в последнее время город стремительно развивается. Ежегодно население увеличивается на 6 тысяч человек в год, за счёт внутренней и внешней миграции в город прибывает порядка 17 тыс. человек.

- Развитие города создаёт почву для развития экономики, а без здоровой экономики нет здоровой «социалки», - отметил депутат. – Ежегодно в Тюмени появляется по одной большой школе и по одному-два детских сада, а те сады, что существуют, - оптимизируются. Месяц назад в городе, например, уже открылось два новых детских сада. Какие-то объекты возводятся за счёт областного бюджета, какие-то – с помощью застройщиков.

Зампредседателя отметил что в городе все объекты развиваются и, если такая динамика продолжится, проблема с нехваткой школ и детсадов вскоре будет закрыта.

Доклад Ивана ДзуманаФото: Алексей КОСЕНЧУК

МУДРОЕ РЕШЕНИЕ

Ещё одна животрепещущая тема – зарплаты депутатов. Как отметил депутат Александр Чепик, определение зарплат депутатов в процентном соотношении к должностному окладу мэра –«мудрое решение в духе СССР».

- Мы часто сталкиваемся с тем, что зарплата руководителя бывает в 15 раз больше, чем у его заместителя или соответствующих подчинённых, но это неправильно – отмечает Александр Чепик. – Я считаю, что указанная пропорция (заместитель должен получать на 10% меньше руководителя, - прим.) правильна.

Кроме того, председатель совета ТРОО «Народный контроль» Александр Шемякин подчеркнул, что надбавка в размере 25% от оклада за учётную степень должны применить и в высших учебных заведениях. Сегодня за учёную степень лишь немного доплачивают, а не привязывают эту сумму к размеру самого оклада.

Среди депутатов на надбавку могут рассчитывать председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, защитивший научную работу «Российская историография революции 1917 года на Урале» и Степан Киричук, чьи научные работы посвящены управлению муниципалитетом.