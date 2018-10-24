2018-10-24T13:52:25+03:00
Политика

В Тюменской городской Думе обсудили зарплаты депутатов и развитие городской инфраструктуры

Заседание постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению возглавил Степан Киричук
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюменской городской Думе обсудили зарплаты депутатов и развитие городской инфраструктурыВ Тюменской городской Думе обсудили зарплаты депутатов и развитие городской инфраструктурыФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Важными темами на первом заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Тюменской городской думы, которое прошло 24 октября, стали изменения в регламенте Тюменской гордумы и Положении о постоянных и временных комиссиях и рабочих группах. Также на повестке дня – условия, размеры оплаты труда и социальных гарантий депутатов.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

Как отметил начальник правового отдела Тюменской гордумы Иван Дзуман, Положение о постоянных и временных комиссиях и рабочих группах Тюменской городской думы предлагается изложить в новой редакции. По его словам, нужно установить, что образуется 5 новых комиссий (в прошлом сезоне – четыре.), определить их полномочия и привести Регламент в соответствии с правоприменительной практикой.

- В общем, привести все нормативные документы в соответствии с правилами, по которым действовали постоянные комиссии VI созыва, - подчеркнул Иван Дзуман. – Также в соответствии с изменениями, которые внесены в Устав города Тюмени, предлагается уточнить наименование и полномочия мэра, председателя Тюменской городской Думы и порядок прекращения его полномочий.

Отметим, что на заседании депутаты Тюменской городской думы избрали двух заместителей председателя постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Тюменской городской Думы. Большинством числом голосов выбрали депутатов Альбину Селезнёву и Александра Чепика.

Первое заседание Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Первое заседаниеФото: Алексей КОСЕНЧУК

ШКОЛЬНЫЙ ВОПРОС

Немаловажный вопрос, который обсудили на заседании – развитие социальной инфраструктуры в Тюмени. Слушатели пожаловались депутатам, что, например, в Березняках дети ходят в детский сад за несколько километров, а близлежащая школа находится в аварийном состоянии. Правда, не всё так печально.

По словам заместителя председателя Тюменской городской думы, депутата Дмитрия Осипова, в последнее время город стремительно развивается. Ежегодно население увеличивается на 6 тысяч человек в год, за счёт внутренней и внешней миграции в город прибывает порядка 17 тыс. человек.

- Развитие города создаёт почву для развития экономики, а без здоровой экономики нет здоровой «социалки», - отметил депутат. – Ежегодно в Тюмени появляется по одной большой школе и по одному-два детских сада, а те сады, что существуют, - оптимизируются. Месяц назад в городе, например, уже открылось два новых детских сада. Какие-то объекты возводятся за счёт областного бюджета, какие-то – с помощью застройщиков.

Зампредседателя отметил что в городе все объекты развиваются и, если такая динамика продолжится, проблема с нехваткой школ и детсадов вскоре будет закрыта.

Доклад Ивана Дзумана Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Доклад Ивана ДзуманаФото: Алексей КОСЕНЧУК

МУДРОЕ РЕШЕНИЕ

Ещё одна животрепещущая тема – зарплаты депутатов. Как отметил депутат Александр Чепик, определение зарплат депутатов в процентном соотношении к должностному окладу мэра –«мудрое решение в духе СССР».

- Мы часто сталкиваемся с тем, что зарплата руководителя бывает в 15 раз больше, чем у его заместителя или соответствующих подчинённых, но это неправильно – отмечает Александр Чепик. – Я считаю, что указанная пропорция (заместитель должен получать на 10% меньше руководителя, - прим.) правильна.

Кроме того, председатель совета ТРОО «Народный контроль» Александр Шемякин подчеркнул, что надбавка в размере 25% от оклада за учётную степень должны применить и в высших учебных заведениях. Сегодня за учёную степень лишь немного доплачивают, а не привязывают эту сумму к размеру самого оклада.

Среди депутатов на надбавку могут рассчитывать председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, защитивший научную работу «Российская историография революции 1917 года на Урале» и Степан Киричук, чьи научные работы посвящены управлению муниципалитетом.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Четверо тюменцев в составе ОПГ вывели за рубеж 595 миллионов рублей
В Тюмени откроют еще один сухой фонтан
В Тюменской области появятся мобильные библиотеки
В Тобольске пройдет фестиваль «Парад талантов»
Оскорбился и зарезал: жителя Заводоуковского района подозревают в убийстве жены
Прививки от гриппа поставили свыше 340 тысяч жителей Тюменской области
В Тюменской области пенсионерка похитила два дорожных знака
Сбербанк провел круглый стол с партнерами по ипотечному кредитованию в Тюмени
Один из городских автобусных маршрутов Тюмени изменит движение
Браконьеры, охотившиеся в тюменских заказниках, пойдут под суд
Маленьких тюменцев и их родителей ждут на экологические мастер-классы
В Тюмень съедутся учителя со всей России
Тюменцам расскажут об истории становления Комсомола
Александр Моор рассказал о социально-экономическом развитии Тюменской области в Совете Федерации
В Тюмени на несколько часов погаснут светофоры в районе Дома обороны
Погода в Тюмени 24 октября: возможен небольшой дождь
Тюменец Муса Могушков поборется за медаль «Гран-при» в Абу-Даби
Дорожных строителей Тюмени учат работе вблизи деревьев
Просто о сложном: тюменские ученые рассказали школьникам о последних разработках
Итоги форума «Югра многонациональная» будут способствовать укреплению мира и согласия
Индустриальные парки Тюменской области по-прежнему вызывают большой интерес инвесторов
В Тюмени открывают прямое движение на мосту через Туру по улице Мельникайте
Тюменский проект "Читаем вместе" возрождает традиции семейного чтения
В Тюмени собаку выбросили из дома вместе с будкой
Тюменская команда ТВВИКУ выиграла Кубок Вооруженных сил России по армейскому рукопашному бою
Вспомнил о детях: общественные работы изменили жителя Ялуторовска
Эксперты форума «Югра многонациональная»: люди жаждут знаний
В тюменском историческом парке «Россия – Моя история» открывают новую выставку
Буйный ишимец грозил дочери зарубить ее