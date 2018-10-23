В Тюмени резонансное дело Дмитрия Еремеева вернули на доследование

СЕГОДНЯ 10:36 2018-10-23T10:44:59+03:00

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Тюменский областной суд удовлетворил апелляцию областной прокуратуры и отменил постановление Тюменского районного суда о прекращении уголовного дела в отношении Дмитрия Еремеева. Напомним, мужчина подозревался в нарушении правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц, однако 3 сентября суд назначил ему только штраф в размере 160 тысяч рублей.

Прокуратура Тюменской области изучила постановление и через день внесла апелляционное представление, т.к. суд не оценил общественную опасность преступления, которое совершил Еремеев. В ведомстве настаивали, чтобы судебное постановление отменили, а материалы уголовного дела вернули следователям. Сегодня апелляционное представление прокуратуры было удовлетворено.

Напомним, поздним вечером 24 июня на 178-м км дороги «Иртыш», двигаясь на своём автомобиле, Дмитрий Еремеев обогнал впереди идущую машину, выехал на встречку и столкнулся с такси. В результате аварии водитель и пассажир такси погибли. Сам Еремеев оказался в больнице, а позже выплатил моральный вред троим родственникам погибших в ДТП в размере около 3-х млн рублей. Суд посчитал возможным прекратить уголовное дело и назначить Дмитрию Еремееву штраф.