Алёна Шишкова и Алёна Водонаева попали в сотню самых сексуальных женщин страны

СЕГОДНЯ 04:03 2018-10-21T18:40:04+03:00

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Две тюменских «Алёны», по совместительству две модели – Алёна Водонаева и Алёна Шишкова – попали в ежегодный рейтинг «100 самых сексуальных женщин страны» по версии мужского журнала «MAXIM». Это значит, что обе сибирячки могут вырвать победу у соперниц, только для этого поклонникам нужно поднапрячься.

Чтобы проголосовать за землячек, необходимо выполнить пару простых движений. Для каждого голосующего зарегистрированного пользователя формируются 50 пар участниц. Из каждой пары нужно выбрать ту девушку, которая, по вашему мнению, заслуживает победы. Победительница пары получает одно очко, проигравшая – увы, ноль. Чуть позже по результатам голосования и будет сформирован «читательский» рейтинг девушек.

В это же время за участниц будут голосовать и эксперты-мужчины, которые сформируют собственный рейтинг. Позже, сложив оба рейтинга (читательский и экспертный), журнал получит третий, и самый главный ТОП моделей.

Дела у обеих девушек обстоят пока не очень. Например, Алёна Шишкова на момент написания материала занимает 45-ю позицию, тогда как годом ранее твёрдо обосновалась на 34-й строчке, а в 2015-м вообще вошла в ТОП-15. В профайле к её фотографиям пишут:

- Модель, вторая «Вице-мисс России 2012 года», на данный момент — одна из самых популярных россиянок в «Инстаграме». В начале 2017 года стала лицом украинского модного бренда Gepur.

Фото: MAXIM

Алёна Водонаева расположилась на 59-й позиции, но тюменке можно это простить, она новичок в рейтинге. До 2018 года её персону в голосование даже не вносили.

- Как говорили древние римляне, вот так проходит глория мунди! Алена, чье фото в далеком 2005-м обеспечило нам рекордные тиражи, с каждым годом опускалась все ниже и ниже в нашем рейтинге. Мужчины прощали ей многолетние проживание в «Доме-2» и безделье за его пределами, но в этом году Алена решилась на замужество, которое, как известно, не красит женщину. Отсюда, видимо, и результат, - написал журнал в подводке к её фотографиям.

Фото: MAXIM

Пока же в десятке самых сексуальных женщин страны закрепились телеведущая и певица Регина Тодоренко, актриса Мария Горбань, модель Ирина Шейк, аж три «экс-виа-гры» - Вера Брежнева, Анна Седокова и Татьяна Котова, актриса Любовь Новикова-Аксёнова, покидающая «Серебро» Ольга Серябкина и актриса Юлия Франц. Первое место на сегодняшний день занимает актриса Наталья Рудова. Примечательно, что новоявленная певица Ольга Бузова находится в самом низу турнирной таблицы.

Отметим, что читательское голосование продлится до 15 ноября 2018 включительно.

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