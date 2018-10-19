2018-10-19T09:29:55+03:00
Общество

В тюменской гордуме обсудили вопросы организации питания в школах

Депутаты считают, что на рынке должны быть те предприятия, еда которых соответствует требованиям
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В тюменской гордуме обсудили вопросы организации питания в школахВ тюменской гордуме обсудили вопросы организации питания в школах
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Недавнюю ситуацию с предоставлением некачественных услуг кемеровского организатора школьного питания в тюменских школах на днях обсудили на первом заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Тюменской городской Думы. Восемь учебных заведений уже расторгли договор с поставщиком некачественной еды, однако проблема по-прежнему остаётся актуальной.

ЭКОНОМИТЬ – НЕЛЬЗЯ!

Депутат Тюменской городской Думы Мурат Тулебаев рассказал, что за I полугодие исполнение бюджетной статьи на организацию школьного питания составило 90%, а это порядка 24-х млн рублей. В целом же, почти половина бюджета тратится на образование.

- Ежегодно на эту область уходит половина бюджета, поэтому сфера образования должна чувствовать себя комфортно, - отмечает депутат. – Мы выделяем субсидии разным категориям учащихся — от 15 до 123 рублей, и за эти деньги дети должны получать качественное питание. Экономить на здоровье детей нельзя, поэтому ситуацию нужно в корне менять. На рынок должны выходить только те предприятия, еда которых соответствует всем требованиям.

По словам замглавы Тюмени Веры Соловьёвой, после неприятной ситуации в школах, «коней пришлось менять на переправе». Сейчас в тюменской администрации ищут решения, которые позволят организовать питание вне конкурсных процедур.

- Мы уже расторгли все заключённые договоры с восемью школами, но тема детского питания по-прежнему остаётся актуальной - рассказала она на заседании. – Однако мы не считаем, что нужно организовать питание в каждой школьной столовой. Централизованное, например, от того же комбината школьного питания, более безопасно, качественно и сбалансировано.

О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

Тему о питании тюменских школьников подняли после выступления ди ректора департамента финансов и налоговой политики администрации города Тюмени Андрея Пилипчука, который представил график исполнения бюджета за полгода и девять месяцев 2018 года. Он рассказал, что объём доходов на 2018 год утверждён в размере 26,6 млрд рублей, а плановые расходы составили 27,4 млрд рублей. На начало 2018 года остатки средств бюджета стали источником покрытия дефицита в размере 814 млн рублей.

- В отчётном периоде из регионального бюджета в городской были перечислены средства на капремонт, оснащение учреждений социальной сферы, предоставление социальных выплат на покупку жилья молодым семья, - подчеркнул он.

Андрей Пилипчук представил график исполнения бюджета за полгода и девять месяцев 2018 года Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Андрей Пилипчук представил график исполнения бюджета за полгода и девять месяцев 2018 годаФото: Алексей КОСЕНЧУК

По его словам, за первое полугодие 2018 года доходная часть бюджета исполнена на 40%, расходы профинансированы на 38% от плановых значений. Кроме того, за девять месяцев 2018 года в бюджет поступило более 17,7 млрд рублей доходов, план исполнен на 61%. За этот же период расходы составили 18 млрд рублей (58% от плана).

По подсчётам на 1 октября план по налоговым доходам и план по налогам на доходы физических лиц исполнен на 77%. По упрощённой системе налогообложения – на 95%.

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