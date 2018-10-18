2018-10-18T09:53:44+03:00
Общество

Где в Тюменской области получить дополнительное образование и поменять профессию

В регионе есть широкие возможности для переподготовки
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Где в Тюменской области получить дополнительное образование и поменять профессиюГде в Тюменской области получить дополнительное образование и поменять профессию
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Вы решили изменить свою жизнь и найти новую работу. Причины могут быть разными: на прежней работе постоянный стресс, тяжёлая атмосфера, небольшая зарплата. С чего начать? Прежде всего определитесь, в какой профессии вы хотели бы реализовать себя. Проанализируйте рынок труда в этой сфере и сделайте вывод, какие профессиональные навыки пользуются спросом у работодателей.

Если востребованными навыками вы не владеете, не стоит опускать руки. Сегодня существуют широкие возможности получения дополнительного образования и профессиональной переподготовки. Сложность лишь в том, чтобы правильно выбрать вашу новую alma mater. Несколько советов здесь не помешают.

Фото Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева

Фото Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева

Образовательные организации предлагают разные формы обучения: очную, заочную, дистанционную. Рекомендуем остановить свой выбор на государственной образовательной организации со сложившейся репутацией, многолетним опытом работы и выбирать для получения новой профессии очно-заочную форму, чтобы иметь возможность общаться с преподавателем непосредственно. Помимо надежности, государственные образовательные организации имеют еще один плюс: стоимость обучения в них не бывает завышена. Чтобы еще более сократить расходы, выбирайте учебное заведение, расположенное достаточно близко к вашему месту жительства, и вам не придется тратить лишние средства на проезд к месту обучения.

Фото Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева

Фото Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева

На юге Тюменской области подготовку по актуальным на современном рынке труда профессиям ведет Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева, являющийся структурным подразделением Тюменского государственного университета, – государственный вуз, выпускники которого уже более ста лет пользуются спросом в сфере образования и управления региона.

Среди программ профессиональной переподготовки, предлагаемых вузом, вы без труда найдете интересную вам:

«Государственное и муниципальное управление»

«Графический дизайн»

«Логопедия»

«Начальное образование, дополнительное образование»

«Педагогика и методика дошкольного образования с дополнительной подготовкой в области ИЗО и декоративно-прикладного творчества в условиях реализации ФГОС ДО»

«Педагогическое образование: физика, робототехника»

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»

«Психология»

«Русский язык как иностранный»

«Физическая культура: спортивная тренировка в избранном виде спорта»

Срок обучения – 1 год. Стоимость обучения составляет всего 29 000 руб. Оплату можно вносить как единовременно, так и по семестрам.

По всем вопросам, связанным с приёмом документов, можно обратиться по тел.: 8 (3456) 23-49-30, e-mail: odo_tobolsk@utmn.ru

Постройте свою новую карьеру!

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