В одежде 1000-летней давности: под Тобольском реконструкторы испытали костюмы древних скандинавов

17 Окт. 06:23 2018-10-18T06:32:29+03:00

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Пеший поход в одежде раннего Средневековья совершили четыре смельчака-реконструктора из Тюменской области. Энтузиасты в одеждах скандинавов 9 века за 8 часов прошли 22 км от Тобольска до Абалака. Путь их лежал вдоль реки Иртыш примерно там, где в 18 веке проходила дорога на Омск, а сейчас глухой лес.

Маршрут длиной в 22 км был пройден за 8 часов

- Мы хотели испытать одежду, которую восстанавливаем по историческим документам. Реконструкторы - это не артисты, а исследователи истории, костюм каждого участника продуман до мелочей и приспособлен для жизни в реальных условиях. А как проверить его, если не в походе. В фильмах и на фестивалях все очень выставочно, - пояснил один из участников похода, куратор фестиваля исторической реконструкции «Абалакское поле» Алексей Колмаков.

Например, он был в ботинках из свиной кожи, шерстяных носках, льняной рубахе и штанах, а сверху еще один комплект уже из шерстяной ткани.

В одежде путников было все, как 1000 лет назад. Фото Кирилла Фуртаева

- Мы дошли до поселка Сибиряк, по преданиям, недалеко от него в 12 веке стояло древнее городище Сыбыр, а затем столица Сибирского ханства Искер. Есть версия, что слово Сибирь пошло именно из этих мест, - рассказывает Алексей. - Спустились в ущелье, которое раньше было правой частью Искера. Древнее городище уже на 98% смыто Иртышом. Река каждый год подмывает по 30-40 см берега. Но еще можно найти следы кирпичей, глинобитные куски жилищ.

Путников в дороге застал первый снег. Фото Кирилла Фуртаева

Дорога стала настоящим испытанием. Идти пришлось там, где сейчас никто не ходит. В путь отправились только самые смелые и подготовленные. Если бы что-то с кем-то случилось, в дремучем лесу добраться до них можно было бы только на вертолете или по реке.

- Часть дороги пришлось идти по воде. В Иртыше она была около +5 градусов. Нагребли, конечно, - поделился Алексей. - В пути застал первый снег.

Одежда прошла испытания высокой травой с колючками. Фото Кирилла Фуртаева

Маршрут пролегал через овраги, бурелом, где каждая вторая ветка в лоб летит, луга с колючками и травой по пояс, болотца и ручьи, илистый берег. Самыми тяжелыми оказались последние 400 метров у подножия Абалакского монастыря.

Обувь древних скандинавов с честью выдержала ледяную воду, ил и грязь. Фото Кирилла Фуртаева

- Мы час шли в ледяной воде по колено. Решили срезать по лугу, а оказалось, что это болото. Но никто не ныл. Все живы-здоровы, мышцы, конечно, постанывают. На себе проверили, как организм может саморегулироваться. Больше всего боялся, что в болоте оставлю ботинки, потом из них 400 грамм ила вылил, - вспоминает реконструктор и тут же добавляет: Какого черта мы пошли без современной одежды! Зато были там, где никто не ходит!

Одеждой все остались довольны. Она оказалась теплой и очень удобной. Быстро намокала, но и так же быстро высыхала.

Эксперимент показал, в такой одежде комфортно и в жару, и в холод. Фото Кирилла Фуртаева

- Я в этой одежде встречу следующий фестиваль. Она спасает как от холода, так и от жары. Теперь вещи проверены не просто жизнью, а экстремальными условиями, - отметил Алексей Колмаков и добавил, что к благам цивилизации после похода стал относиться иначе.

- Чтобы полюбить свою обычную жизнь, надо увезти себя вдаль от цивилизации и пожить жизнью наших предков. Теперь любой исторический фильм воспринимается, как комедия, — подытожил он.

В пути реконструкторы смотрели не только под ноги. Фото Кирилла Фуртаева

К слову, реконструкторы уже задумываются о следующем походе, но теперь хотят совершить его на лодке.