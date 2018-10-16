Александр Моор поздравил участников EuroSkills Budapest 2018 с победой на соревнованиях

СЕГОДНЯ 17:56 2018-10-16T17:57:40+03:00

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Губернатор Александр Моор сегодня вечером, 16 октября, встретился с представителями команды Тюменской области – победителями чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Budapest 2018. В здании регионального Правительства глава региона поздравил ребят с успешным выступлением на чемпионате и вручил им благодарственные письма.

- Очень приятно осознавать, что та работа, которую мы ведём в Тюменской области по профессиональной ориентации, даёт свои плоды, - отметил Александр Моор. – Я искренне хочу поздравить всех вас, кто победил в чемпионате, наставников, мастеров, потому что прекрасно понимаю, сколько сил и времени мы вместе потратили, готовясь к соревнованиям. Прекрасно знаю, что всё решают доли секунды и мастерство, поэтому хочу, чтобы на этом вы не останавливались.

Сами «виновники торжества» рассказали губернатору о своём волнении при подготовке к конкурсу и усилиях, которые они приложили, дабы вырвать победу из рук соперников. Первокурсник, студент Института математики и компьютерных наук ТюмГУ Владислав Тетюшкин признался главе региона, что остался в восторге от конкурса и от первого места – парень завоевал золотую медаль в компетенции «Сетевое и системное администрирование».

- От соперников не было огромного отрыва по времени, - признаётся молодой человек. – Сложность была в том, что в программу часто вносились коррективы, и приходилось кроптеть над модулями чуть ли не до часу ночи, чтобы придумать, как набрать максимальное количество баллов. Не всё получилось так, как мы хотели, но мы всё равно вырвали эту победу.

Сами «виновники торжества» рассказали губернатору о своём волнении при подготовке к конкурсуФото: Алексей КОСЕНЧУК

В финале мероприятия ребята поблагодарили Правительство Тюменской области за оказанную поддержку при подготовке к чемпионату в Будапеште и сфотографировались на память с Александром Моором.

Напомним, EuroSkills – самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет. Состязания проводятся раз в два года в одной из 28-ми стран-участниц WorldSkills Europe, в 2018 году они прошли в столице Венгрии, Будапеште. В общей сложности в состязаниях приняли участие 48 российских ребят из 17-ти регионов страны. Россия впервые заняла 1 место в медальном и балльном зачётах.

КОНКРЕТНО

Победителями чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Budapest 2018 стали:

- Диана Касабова (студентка Института математики и компьютерных наук ТюмГУ) – 1 место, золотая медаль в компетенции «Сетевое и системное администрирование».

- Владислав Тетюшкин (студент Института математики и компьютерных наук ТюмГУ) – 1 место, золотая медаль в компетенции «Сетевое и системное администрирование».

- Ольга Ячменева (студентка Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства) – медальон за мастерство в компетенции «Малярные и декоративные работы».

- Сергей Херкун (выпускник Многопрофильного колледжа ТИУ) – медальон за мастерство в компетенции «Кирпичная кладка».

Также благодарственные письма вручены экспертам по подготовке к участию в Чемпионате: Александру Горбачёву («Сетевое и системное администрирование), Ладе Баранниковой («Кирпичная кладка») и Дмитрию Красильникову («Кирпичная кладка»).