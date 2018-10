Житель Тюмени стал одним из двенадцати злобных зрителей на канале MTV

Тюменец, а с недавних пор и житель Санкт-Петербурга, Александр Безьянов стал одним из участников популярного шоу канала MTV «Двенадцать злобных зрителей». Выпуск с участием молодого человека вышел эфир в конце прошлой недели и уже успел собрать несколько тысяч просмотров в социальных сетях. О том, как ему удалось попасть на шоу, Саша рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень». Воспоминаний о съёмках – масса.

КАК ПРОШЁЛ?

Так уж случилось, что некоторое время назад Саша был безработным, а чем ещё заниматься в свободное время, как не пялиться в телевизор? Однажды молодой человек наткнулся на рекламу на канале MTV, в которой известная телеведущая Яна Чурикова спрашивала зрителя: «Хочешь попасть к нам на канал? Участвуй в конкурсе!». И Саша решился…

- Суть конкурса заключалась в том, что нужно было искать в эфире секретные слова и заносить их на сайт, - рассказывает тюменец. – Каким-то образом я нашёл больше всего слов и оказался на первом месте в рейтинговой таблице. На втором этапе мне необходимо было написать эссе о своём городе и рассказать о себе. Вот, по итогам конкурса, MTV собрало 12 самых ярких «злобных» зрителей и пригласило на съёмки.

Правда, эссе Александр написал не про Тюмень, а про Питер, но это, наоборот, ему только помогло.

- Дело в том, что ещё у одного участника было эссе про Санкт-Петербург, и нас решили взять обоих. Чтобы «разнообразить» географию, меня назвали не жителем Питера, а тюменцем, кем я, собственно, и являюсь. К тому же, очень помог опыт работы в гостиничном бизнесе со знаменитостями. Я написал: «Звёзд не боюсь, могу говорить о них открыто и честно. Голос не трясётся, могу критиковать», - делится впечатлениями Саша.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Отобранных участников на четыре дня заселили в гостиницу, где им предстояло друг с другом познакомиться. Молодёжь осталась в восторге друг от друга, и за небольшой промежуток времени ребята очень сблизились.

- В тот день, когда были намечены съёмки, нас загримировали и оставили в студии на целый час, - вспоминает тюменец. – Мы так привыкли к камерам, к студии, было очень комфортно там находиться! Затем прибежала Яна Чурикова – как подружка, которая знакома с нами всю жизнь, про каждого всё знала. Она, конечно, обращалась к нам на «ты», а мы, из уважения, - на «вы». Как только съёмки закончились, она никуда не убежала и продолжала с нами болтать и фотографироваться.

Снимали всё с первого дубля 2,5 часа, хотя в эфир вошло всего 45 минут. По словам «злобного зрителя», никто не стеснялся, не зажимался. Все вели себя настолько естественно, будто уже не раз обсуждали клипы на российском телевидении.

- Злобный зритель – не значит, что нужно критиковать всех подряд, - замечает участник шоу. – Это больше честный, искренний человек. Если что-то нравится или не нравится – об этом нужно прямо сказать. Даже если тебе не нравится исполнитель, но нравится клип, нужно сказать именно о клипе. Тогда ты, как участник передачи, будешь больше выделяться.

Так получилось, что Саша положительно оценил четыре клипа и лишь один – отрицательно. Под «раздачу» попал ролик Элджея «360», который не понравился тюменцу «простым текстом», кучей жестокости, плохой съёмкой, оторванной головой девушки, музыкой и всеми остальными деталями клипа.

