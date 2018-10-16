Алёна Водонаева устала от шоу-бизнеса и ушла «работать» в цирк

СЕГОДНЯ 04:02 2018-10-15T21:40:11+03:00

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Теледива Алёна Водонаева в очередной раз доказала своим подписчикам в Инстаграме, что эпатировать публику она умеет, да ещё как! Модель из Тюмени, телеведущая, бывшая участница «Дома-2» на своей страничке поделилась небольшим видеороликом, в котором запечатлена… в ярко-рыжем парике, в очках и в длинной ажурной белой юбке. Сие действие проходило не где-то, а в самом настоящем цирковом шатре.

Компанию «клоунессе» составили два карлика. Один, мужичок в красных труселях, тягает 500-килограммовое (в кавычках) ведро на импровизированном коромысле. Вторая – вся в чёрном – держит в руках череп, пронзённый ножом.

- По воскресеньям всегда так, - подписала девушка свой пост в социальной сети, и вызвала у подписчиков бурю эмоций – от восхищения до раздражения. Многие пользователи терялись в догадках: для чего сделано это видео и будет ли фотосессия?

- Самая чокнутая, ненормальная, офигенная, просто сумасшедшая, самая кайфовая девка. У меня все!

- Алена, вы вчера были бомбически прекрасны! Просто космический огонь, а не образ. Вы скрасили наш праздник фотографией! Спасибо всей команде, все остались в полном восторге, – разливаются соловьём комментаторы, на что Алёна отвечает взаимными лайками и ответами.

Однако далеко не всех так поразило видео. Многие пользователи отмечают, что Водонаева «на старости лет» становится самым настоящим фриком из сериала «Американская история ужасов» и не понимают, зачем девушка так вырядилась.

- Алёна любит фриков…Сама такая...беееее, - написала подписчица Инга Желанная, на что тут же получила ответ от самой модели.

- Я ещё санитаров люблю. Вызвать вам? – спросила она подписчицу.

Тем не менее, тайна о «цирковом номере» так и осталась за семью печатями. Будет ли в ближайшее время фотосессия в стиле circus – скоро узнаем; ролик уже набрал более 211 тысячи просмотров.