2018-10-16T09:23:42+03:00
Общество

Журналисты тюменских СМИ вернулись из Сочи с наградами и дипломами

В Сочи завершился Всероссийский форум журналистов «Вся Россия-2018»
Алексей КОСЕНЧУК
Поделиться:
Изменить размер текста:

Журналисты тюменских СМИ в минувшую пятницу вернулись из Сочи, где прошёл XXII форум современной журналистики «Вся Россия-2018». Всего за несколько дней тюменцы успели посетить десятки лекций и семинаров по вопросам журналистской этики и работе с социальными сетями, побывать на пресс-конференции с президентом Абхазии Раулем Хаджимба и обменяться опытом с коллегами. Но главное – медиапроекты Тюменской области получили высокую оценку от организаторов форума, Союза журналистов России.

Региональный департамент по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике и Союз журналистов Тюменской области награждены благодарностью «За активное участие в работе выставочной площади». На площадке форума тюменцы представили шесть проектов, каждый из которых пользовался у публики огромным успехом.

Один из таких проектов – фотовыставка «Я здесь живу», которую презентовала начальник управления массовых коммуникаций департамента по общественным связям Тюменской области Илона Гимпелевич. Это хроника событий 2018 года глазами фотокорреспондентов областных, городских и районных СМИ.

Здесь же подвели итоги проекта «Жизнь за правду» - XVII конкурса репортажной фотографии «Памяти Александра Ефремова», в котором приняло участие аж 515 человек. Это рекордный показатель за все годы существования конкурса. На презентации обоих проектов присутствовали председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв и секретари СЖР Ашот Джазоян и Роман Серебряный.

Главный редактор газеты «Тюменский курьер» Рафаэль Гольдберг отмечен Дипломом конкурса за книгу «В лабиринтах военных архивов» и цикл своих публикаций. Главред районной газеты «Ялуторовская жизнь» Наталья Тесаловских получила диплом за проект «Я умею мечтать». «Народная экспертиза» издания «Тюменская область сегодня» под руководством Александра Скорбенко заняла III место на общероссийском конкурсе.

Кроме того, награды получили и тюменские телевизионщики. Так, начальник службы информации телевидения и радио ГТРК «Регион-Тюмень» Александр Лабыкин получил диплом за телеочерк «История про девочку и овечку», а режиссер-оператор Эдуард Улыбин – за цикл телевизионных фильмов «Сибирь сон Бога».

Отметим, что всего в работе медиафорума «Вся России» приняли участие более 1400 журналистов со всей России. В их числе – 17 из Тюменской области.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Официальное расписание ЕГЭ 2019 для 11 класса
Официальное расписание ЕГЭ 2019 по всем предметам публикует Федеральный институт педагогических измерений. Единый государственный экзамен - форма итоговой аттестации выпускников 11 класса средних общеобразовательных школ России
Новости 24
Лежал рядом с лодкой: на озере Андреевском найдено тело мертвого тюменца
В поезде не заразимся: тюменских железнодорожников прививают от гриппа
Тюмень возглавила список городов, где лучше всего строить карьеру
Тюменцы стали меньше страдать ожирением, анемией и йододефицитом
Тюменские киберспортсмены выйдут на киберзарядку
Каждый второй тюменец билеты на поезда покупает в интернете
Пожилая тюменка перевела мошенникам более миллиона рублей
На Салаирском тракте Тюмени погибла пенсионерка
Сбербанк и Росреестр реализовали межрегиональное снятие залога с объектов недвижимости в электронном виде
Индекс промышленного производства в Тюменской области за 9 месяцев составил 109,7%
В Тюмени задержали буйного вандала, который громил остановочный павильон
Школы Тюменской области присоединятся к Единому уроку безопасности в Интернете
Более 1100 жителей Тюменской области покинули аварийное жилье
Приставы Тобольска арестовали счета компании за долги декретнице
Тюменские дзюдоисты привезли с Чемпионата России три медали
Самозанятые тюменцы чаще всего зарабатывают на бьюти-услугах
Для подростков соцучреждения "Борки" стартовал проект про профориентации
Жителей Тюменской области призывают прикрепить на одежду светоотражающие элементы
Зарабатывали на автоподставах: в Тюмени осуждена семерка мошенников из Калиниградской области