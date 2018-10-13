Журналисты тюменских СМИ вернулись из Сочи с наградами и дипломами

13 Окт. 08:01 2018-10-16T09:23:42+03:00

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Журналисты тюменских СМИ в минувшую пятницу вернулись из Сочи, где прошёл XXII форум современной журналистики «Вся Россия-2018». Всего за несколько дней тюменцы успели посетить десятки лекций и семинаров по вопросам журналистской этики и работе с социальными сетями, побывать на пресс-конференции с президентом Абхазии Раулем Хаджимба и обменяться опытом с коллегами. Но главное – медиапроекты Тюменской области получили высокую оценку от организаторов форума, Союза журналистов России.

Региональный департамент по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике и Союз журналистов Тюменской области награждены благодарностью «За активное участие в работе выставочной площади». На площадке форума тюменцы представили шесть проектов, каждый из которых пользовался у публики огромным успехом.

Один из таких проектов – фотовыставка «Я здесь живу», которую презентовала начальник управления массовых коммуникаций департамента по общественным связям Тюменской области Илона Гимпелевич. Это хроника событий 2018 года глазами фотокорреспондентов областных, городских и районных СМИ.

Здесь же подвели итоги проекта «Жизнь за правду» - XVII конкурса репортажной фотографии «Памяти Александра Ефремова», в котором приняло участие аж 515 человек. Это рекордный показатель за все годы существования конкурса. На презентации обоих проектов присутствовали председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв и секретари СЖР Ашот Джазоян и Роман Серебряный.

Главный редактор газеты «Тюменский курьер» Рафаэль Гольдберг отмечен Дипломом конкурса за книгу «В лабиринтах военных архивов» и цикл своих публикаций. Главред районной газеты «Ялуторовская жизнь» Наталья Тесаловских получила диплом за проект «Я умею мечтать». «Народная экспертиза» издания «Тюменская область сегодня» под руководством Александра Скорбенко заняла III место на общероссийском конкурсе.

Кроме того, награды получили и тюменские телевизионщики. Так, начальник службы информации телевидения и радио ГТРК «Регион-Тюмень» Александр Лабыкин получил диплом за телеочерк «История про девочку и овечку», а режиссер-оператор Эдуард Улыбин – за цикл телевизионных фильмов «Сибирь сон Бога».

Отметим, что всего в работе медиафорума «Вся России» приняли участие более 1400 журналистов со всей России. В их числе – 17 из Тюменской области.