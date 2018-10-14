2018-10-14T09:37:32+03:00
Общество

Тюменцы прошли стажировку на площадках форума «Инфотех»

Они помогали в организации мероприятия
Светлана БОРИСОВА
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Фото: ИнфотехФото: Инфотех
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9 октября 80 тюменцев начали обучение event-менеджменту. Из них 26 будущих организаторов городских проектов уже прошли первую стажировку на форуме и выставке «Инфотех». Участники делились на команды и занимались организацией: встречали и регистрировали участников, помогали федеральным экспертам в проведении мастер-классов и следили за исправностью технического оснащения.

— Всему есть развитие: я помню, как нас в команде было двое, а сейчас вместе с нашими волонтерами нас больше 30. Когда-то я ездил на СУП добровольцем, подавал кофе, а в этом году меня пригласили руководить техническим отделом. Многие сразу же хотят быть начальниками и руководителями, - это неправильно. Есть одно золотое правило: кто не может быть вторым, тот никогда не сможет быть первым, — отметил Николай Петренко, директор центра семейных и молодежных инициатив «База Героев».

На первой встрече участники поговорили с экспертами Николаем Петренко и Ириной Мустыгиной о сложности реализации проектов, необходимых навыках, о стоп-факторах, которые мешают развитию: лень, неуверенность в себе, отсутствие самоконтроля, неадекватное восприятие критики. Также спикеры рассказали о команде мечты для реализации проектов: исследователь — человек, выявляющий плюсы и минусы идей; душа компании, разряжающий обстановку; координатор, который просчитает количество специалистов, необходимых для проекта; организатор, раздающий полномочия и просчитывающий результат; педантист и контролер — руководитель проекта.

— Хороший руководитель должен давать своей команде расти. Поэтому всегда нужно доверять людям, с которыми ты работаешь, и давать возможность самовыражаться. Только примерив на себя метод проб и ошибок, человек может стать специалистом, — отметила Ирина Мустыгина, руководитель ресурсного центра мультицентра Моя территория.

Тюменцы будут учиться организовывать события на протяжении 3 недель. Напомним, курсы по event-менеджменту 2.0 проходят в два этапа: образовательные программы и стажировка в проектах мультицентра. На встречах участники проекта узнают о принципах проектирования, прокачивают наработанные навыки и учатся новым.

Каждый участник, успешно прошедший курсы, получит карту профессиональных компетенций, которая позволит начать работу в проектах: «Культурица», линейка событий мультицентра «Моя территория», интерактивный квест «Открой свою Тюмень», а также в других региональных и федеральных проектах. В ходе курсов будущие организаторы побывают в городских молодежных пространствах, где применят полученные знания и навыки в создании театральных и медийных проектов.

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