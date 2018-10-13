На конкурсе управленцев «Лидеры России» обеспечат объективность результатов

СЕГОДНЯ 09:59 2018-10-13T09:59:33+03:00

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Жители Тюменской области могут принять участие в конкурсе управленцев «Лидеры России», приём заявок на который стартовал 10 октября. Всего за сутки после регистрации количество заявок по всей России превысило 24 тысячи, поэтому при таком людском потоке очень важно обеспечить объективность результатов и гарантировать что победители - именно те люди, на поиск которых брошены колоссальные ресурсы.

По словам председателя экспертного совета конкурса, кадрового консультанта с 20-летним стажем Павла Безручко, принцип конкурса заключается в том, чтобы все участники находились в равных условиях конкуренции. Кроме того, в этом году на 100% был обновлён банк заданий.

– Вокруг конкурса формируется фейковая активность, на которую мы не можем повлиять. Можем лишь повторить: не нужно искать задания конкурса в интернете, их там нет, не будет и не может быть. Повторюсь — у нас в этом году новый состав тестов и в каждом тесте полностью новый, созданный специально для конкурса банк вопросов, который недоступен никому, кроме разработчиков. Их не могут купить ни физические, ни юридические лица, к ним не имеет доступа даже Наблюдательный совет конкурса.

Как отметил Павел Безручко, в этом году было принято решение отказаться от выявления нарушителей при помощи атипичных протоколов и ввести обязательный очный ретест для всех полуфиналистов. Тем самым организаторы хотят обеспечить абсолютную прозрачность всех процедур конкурса.

- И мы сами, и Наблюдательный совет, и вся страна уже точно видят и знают, что именно этот тест участник проходит лично — потому что попасть на очный этап можно только при предъявлении паспорта, а любое жульничество под контролем наблюдателя просто технически невозможно, - отметил он.

По его словам, на очном этапе каждый участник имеет дело с большим количеством людей, а за его работой следят независимые оценщики.

- Независимые они потому, что не связаны с какими-то властными или иными местными структурами. Это HR-эксперты, специалисты из сферы кадрового консалтинга, главный ресурс которых — их профессиональная репутация. Помимо профессиональной репутации они дорожат своей свободой. На этом проекте они должностные лица при исполнении, а получение взятки — это уголовное преступление. Сколько нужно денег, чтобы подкупить такого человека? За работой каждого участника наблюдают, сменяя друг друга, 3-4 эксперта. В свою очередь, их действия контролируют старшие оценщики.

Кроме того, на оценочных мероприятиях присутствуют представители Наблюдательного совета, которые посвящены в тонкости процедур оценки. Коррупционная схема с задействованием всех этих людей не только невозможна и нецелесообразна. Все очные мероприятия продуманы так, чтобы гарантировать неподкупность и объективность судейства.

Напомним, «Лидеры России» — открытый конкурс для руководителей нового поколения. Его победители имеют возможность получить образовательные гранты в размере 1 млн рублей, а также шанс стать участником специальной программы развития кадрового управленческого резерва. Из 100 победителей первого конкурса уже более 70 получили назначения в органы власти и госкомпании. В частности, двое конкурсантов были назначены врио губернатора.

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