В Тюмени откроется фотовыставка в честь легендарного события для молодежи

СЕГОДНЯ 06:01 2018-10-12T21:23:09+03:00

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В Тюмени откроется фотовыставка в честь годовщины Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Свои работы представят фотографы, которые входили в состав тюменской делегации.

В октябре прошлого года на нашей территории прошел первый в истории современной России Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В нем приняли участие 20 тысяч молодых людей из 180 стран. Тюмень представляла делегация активной молодежи из 204 человек. На площадке фестиваля гости участвовали в дискуссиях с первыми лицами органов власти России и других стран, посещали образовательные площадки по своим направлениям деятельности. Также участники фестиваля общались с известными людьми (Ник Вучич, Фредерик Бегбедер, Сергей Безруков, Федор Бондарчук и другие), побывали на концертах популярных музыкантов (Петр Налич, Алексей Воробьев, Игорь Бутман и другие).

В октябре этого года в МТЦ «Космос» открывается фотовыставка в честь легендарного события для молодежи. На ней будут представлены работы фотографов, которые вошли в состав Тюменской делегации, главная цель выставки — передать атмосферу фестиваля, которая была создана в Сочи год назад. Показать настоящую мультикультурность и толерантность, которые царили на главном молодежном событии страны и напомнить об этих ценностях современной молодежи. Выставку можно будет посмотреть с 20:00 14 октября и до 22 октября в холле МТЦ «Космос», вход свободный.

В рамках фестиваля прошла и региональная программа, с 14 по 17 октября в Тюменскую область приехали 50 иностранных гостей из 30 стран мира: Бразилии, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Индии, Эфиопии, Мексики, Ирака, Польши и других государств.

Напомним, что всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) нерегулярно проходит последние 70 лет. На территории России в 2017 году он прошел в третий раз, до этого фестиваль проходил при Советской власти. Главная идея фестиваля — объединить будущее поколение вокруг мира и добра.