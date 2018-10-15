2018-10-15T13:23:43+03:00
Туризм

«Великие имена России»: чьё имя присвоят тюменскому аэропорту Рощино?

Новый проект Общественной палаты пройдёт в четыре этапа
Алексей КОСЕНЧУК
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Фото: скриншот сайтаФото: скриншот сайта
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Аэропорту «Рощино» в конце 2018 года присвоят имя известного земляка. Какого? Скоро узнаем! По всей стране стартовал новый проект «Великие имена России», в рамках которого 45 международных аэропортов, включая тюменский, назовут именами выдающихся деятелей искусств и спорта, литераторов, промышленников, общественников и учёных. Тех, кто навеки вписан в российскую историю.

ЭТАПЫ КОНКУРСА

Первый этап – «Составление предложений регионов» – проходит с 11 по 21 октября. В это время в каждом регионе, в том числе и в Тюменской области, проходят публичные обсуждения. Результатом таких дискуссий станет формирование первичного списка имён, то бишь претендентов на названия местных аэропортов.

На втором этапе, который пройдёт с 22 по 28 октября, будет сформирован так называемый «лонг-лист» конкурса. Тюменцы смогут выбрать один аэропорт из списка и предложить для него свой вариант имени. Все предложения будут приниматься на сайте проекта.

Этап третий (с 29 октября по 7 ноября) – формирование шорт-листов. За десять дней в ходе социологических опросов ВЦИОМа будут определена тройка лидеров имён-претендентов для аэропорта Рощино, а затем ждёт самое интересное – финальное голосование. Четвёртый этап стартует 8 ноября и продлится до 30 ноября.

Все желающие смогут проголосовать за один аэропорт из списка и только за одно имя. Сделать это можно и на официальном сайте проекта, в соцсетях, при помощи смс-ок, в самолётах, на волонтёрских постах в городе или заполнив анкету в средствах массовых информаций. Итоги проекта подведут на Ежегодном форуме «Добровольцы России» 5 декабря 2018 года.

Рощино назовут именем знаменитого земляка Фото: Кира Санникова

Рощино назовут именем знаменитого землякаФото: Кира Санникова

ВЕЛИКИЕ ИМЕНА

– После того, как результаты объявит Президент РФ Владимир Путин, можно будет приступить к работе по оформлению аэропорта, – отметил председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарёв. – Кстати, мы можем уже предварительно сказать, какие имена могут попасть в лонг-лист. В их числе: Дмитрий Менделеев в категории «Наука», Пётр Ершов в категории «Литература», Александр Алябьев в категории «Музыка», а также выдающиеся промышленники и геологи – Эрвье, Салманов, Муравленко и многие другие.

По словам генерального директора аэропорта Рощино Игоря Лужбина, жители Тюменской области должны сами сделать свой выбор, поэтому выбор будет честным.

- Мы поддерживаем инициативу Общественной палаты Тюменской области и будем оказывать всяческое содействие проекту, - подчеркнул Игорь Лужбин. – Сегодня через аэропорт летает всё больше пассажиров, поэтому знать имя выдающейся личности и его биографию – это наша задача. Я не говорю, что оформить аэропорт мы должны прямо на фасаде, при входе, но определённое место с определённой тематикой обязательно будет. Мне идея нравится.

Стоит отметить, что Общественная палата Тюменской области является участником проекта «Великие имена России», который инициирован Общественной палатой РФ при поддержке Русского географического общества, Российского исторического общества, Общества русской словесности и Российского военно-исторического общества.

Все предложения тюменцев принимаются по телефонам: 20-17-97, 20-13-83.

ЦИФРЫ

В общей сложности в проекте примут участие 45 международных аэропортов, включая воздушные гавани Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Нижневартовска, Сургута, Нового Уренгоя, Анапы, Сочи, Симферополя, Екатеринбурга, Калининграда, Воронежа, Новосибирска, Иркутска, Перми, Мурманска, Хабаровска и др.

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