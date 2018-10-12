Регионы и бизнес: на площадке ТПП РФ предприниматели познакомились с потенциалом Югры

СЕГОДНЯ 17:51 2018-10-12T18:05:10+03:00

Послушать, что может предложить инвесторам Югра, пришло более 500 человек. Фото с сайта ТПП РФ

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Экономический и инвестиционный потенциал Югры сегодня, 12 октября, презентовали в Москве на площадке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. В Конгресс-центре собрались руководители профильных ведомств Югры, потенциальные инвесторы - представители российского и зарубежного предпринимательства, дипломатических корпусов и другие заинтересованные стороны.

- Мы проводим презентации регионов практически еженедельно. И делаем это не первый год. Эффективность таких встреч показывают полные залы, которые мы собираем, - прокомментировал вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев. К слову, послушать, что может предложить Югра, пришло более 500 человек.

Как известно, автономный округ – основной нефтедобывающий регион страны, он занимает лидирующие позиции по многим позициям. По словам директора департамента экономического развития - заместителя губернатора Югры Николая Милькиса, вклад региона в общую экономику России составляет около 6,5% от объема промышленного производства и свыше 15% налогов в госбюджет, а это 2 место среди всех субъектов страны. Кроме того, Югра занимает 1 место по добыче нефти и производству электроэнергии и 3 место по объему инвестиций в основной капитал, ее базовый инвестиционный портфель приближается к 130 миллиардам рублей.

- Наиболее значительный объем инвестиционных вложений в новые проекты, реализация которых планируется в период до 2030 года, связан с развитием нефте- и газодобычи, нефтегазопереработки, транспортировки углеводородов. Вместе с тем, в Югре определены инвестиционные приоритеты в не связанных с нефтегазовым комплексом отраслях и видах деятельности, которые призваны способствовать диверсификации экономики, - отметил Максим Фатеев.

Для инвесторов правительство региона создало все условия для комфортного развития на длительную перспективу. Фото с сайта ТПП РФ

Делегация Югры во главе с первым заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Геннадием Бухтиным привезла с собой более 20 инвестпроектов, многие из которых представляют собой готовые пакеты. С ними посетители презентации могли познакомиться в фойе Конгресс-центра, где развернулась выставочная экспозиция, рассказывающая об инвестиционном потенциале региона. Тут были представлены не только проекты в нефтегазовой сфере, но и в таких отраслях, как деревопереработка, сельское хозяйство, туризм.

К слову о туризме. Приехавшим в Югру туристам уже сейчас могут предложить горный туризм, охоту, рыбалку, а также сибирский СПА-туризм, ведь на территории региона расположено немало заповедников и парков, действует 63 базы отдыха, 7 санаториев и водолечебниц и 9 горнолыжных комплексов. Но, как отметил заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев, у региона есть еще большой туристический потенциал. Например, в Нижневартовском районе возможно строительство туристического нефтяного парка.

Что касается промышленности, то тут инвесторам тоже представлен широкий выбор. Генеральный директор Фонда развития Югры Роман Генкель перечислил одни из самых интересных проектов. Так, он назвал «Югорский рыбный завод», где к площадке подведена вся инфраструктура, создан имущественный комплекс и даже есть сформированный коллектив. В Березовском и Октябрьском районах действуют рыбокомбинаты с большой сырьевой базой.

- У нас есть мысли, куда и как их развивать, но для дальнейшего развития предприятиям нужны сильные частные инвесторы, - сказал Роман Генкель.

Он также привел в пример индустриальный парк в Мортках на базе «Завода МДФ», куда могут прийти как небольшие резиденты, чтобы занять часть территории, так и крупный инвестор, который зайдет на завод целиком.

Интересен также так называемый технологический центр по добыче нефти, у которого уже есть один партнер - «Газпромнефть». Объем инвестиций там составляет порядка 70 миллиардов рублей. Уже создано юридическое лицо, региональные власти готовы предоставить налоговые льготы для локализации.

С инвестпроектами посетители презентации могли познакомиться в фойе Конгресс-центра, где развернулась выставочная экспозиция. Фото с сайта ТПП РФ

- В Югре создана отличная база для локализации производств и большой логистический потенциал, - резюмировал Генкель. – Мы можем стать базой для дальнейшего развития и освоения Севера.

Для инвесторов правительство региона создало все условия для комфортного развития на длительную перспективу. По словам участников делегации, в Югре действует более 60 мер поддержки для предпринимателей. Это и льготные займы при ставке 5%, и субсидии на производство. Только за 2017 год общая поддержка бизнеса составила 51 миллиард рублей.

- Мы берем на себя обязательства о неизменности условий, и инвестор понимает, что в течение 10 лет он сможет комфортно развиваться, - заявил Роман Генкель.

Перед тем, как перейти к общению в формате B2B, югорчане подписали ряд соглашений о сотрудничестве. Новыми партнерами Югры стали Бельгийско-Люксембургская Торговая Палата, Русско-азиатский Союз промышленников и предпринимателей, Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства.