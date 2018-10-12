2018-10-12T16:14:00+03:00
Спорт

Тюменские яхтсмены завершили сезон победой в чемпионате

Команда SlyFox стала первой в классе яхт «Микро»
Кира Санникова
Поделиться:
Гонка выдалась напряженной, сильный ветер постоянно менял направление. Фото из архива командыГонка выдалась напряженной, сильный ветер постоянно менял направление. Фото из архива команды
Изменить размер текста:

Тюменские яхтсмены закончили гоночный сезон 2018 года с отличными результатами. Команда SlyFox под управлением капитана Дмитрия Лапердина стала победителем Чемпионата Уральского Федерального округа по парусному спорту в классе яхт «Микро». Соревнования проходили в Екатеринбурге на акватории Верх-Исетского пруда (ВИЗе).

Участники команды рассказывают, что гонка выдалась напряженной, сильный ветер постоянно менял направление. Всего в классе «Микро» прошло девять заездов, «Хитрый лис» оказался проворнее всех и по результатам острой двухдневной борьбы занял первое место.

В команде SlyFox три человека – Дмитрий Лапердин, Снежанна Семенова и Андрей Неделько. Капитан тройки триумфаторов Дмитрий – неоднократный победитель соревнований. Хождением под парусами увлекся будучи одиннадцатилетним мальчишкой, а уже в 17 лет стал чемпионом в юношеском классе.

Капитан тройки триумфаторов Дмитрий – неоднократный победитель соревнований. Фото Полины Егоровой

Капитан тройки триумфаторов Дмитрий – неоднократный победитель соревнований. Фото Полины Егоровой

– То ощущение, когда в твою честь играет гимн России, ни с чем не сравнить, – отмечает Дмитрий. – После первой победы регаты выходного дня стали для него самым любимым видом отдыха и способом проверить свои силы и умения в парусном спорте.

Кстати, SlyFox – третья лодка спортсмена. Первую он купил еще в 2006 году: это был остов яхты с пробитым корпусом и без мачты. На восстановление понадобилось четыре года. В 2010-ом году спустил на воду на озере Андреевском и на ней впервые участвовал в соревнованиях. А через два года с командой приняли решение о постройке новой лодки: корпус заказали огненно-рыжего цвета, под цвет волос одного из членов экипажа, так и появилось название SlyFox. Именно с ней были связаны триумфы 2015 года: «серебро» в Чемпионате России и третье место в рейтинговом зачете. В 2017 году с Рыжим Фоксом пришлось расстаться, но на горизонте появилась другая, уже белая лодка с победной историей: двукратная чемпионка мира и трижды – России. Название оставили прежним, ведь именно на SlyFox состоялось возвращение Дмитрия в парусный спорт.

Умения профессионально ходить под парусом можно достигать годами, уверен Дмитрий. Фото Полины Егоровой

Умения профессионально ходить под парусом можно достигать годами, уверен Дмитрий. Фото Полины Егоровой

Новый «хитрый лис» показал строптивый характер, на первой же регате в шквальный ветер сложилась мачта – лодка выбыла из гонок. Но экипажу удалось наверстать упущенное, все-таки заняв в зачете яхтинга за Уралом первое место. Тогда команда стала лучшей среди яхтсменов Омской, Тюменской, Свердловской, Челябинской области и Казахстана.

В команде SlyFox три человека (яхта справа). Фото из архива команды

В команде SlyFox три человека (яхта справа). Фото из архива команды

Основная работа позволяет Дмитрию уделять достаточно времени парусному спорту. Он специалист компании «Газпромнефть-Развитие», трудится на Тазовском месторождении вахтами, и в сезон все свободное время в перерывах между поездками на север посвящает яхтингу.

В планах на ближайшие два года у Дмитрия – выиграть чемпионат России, «подтвердить мастера спорта» и, конечно, совершенствовать свое мастерство.

В планах на ближайшие два года у Дмитрия – выиграть чемпионат России. Фото Полины Егоровой

В планах на ближайшие два года у Дмитрия – выиграть чемпионат России. Фото Полины Егоровой

- Держать лодку на плаву можно научиться достаточно быстро, а вот умения профессионально ходить под парусом можно достигать годами, – уверен Дмитрий.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В центре Тюмени установят деревянный арт-объект с надписью из ниток
Один из главных героев детской литературы готовится отметить День рождения
Сергей Шустов назначен заместителем губернатора Тюменской области
В Тюмени временно закрывают проезд на улице Пушкина
Директора и владельца АЗС под Заводоуковском оштрафовали на 60 тысяч рублей
Прокуратура Тюменской области откроет горячую линию о нарушениях в здравоохранении
В одном из бюджетных учреждений Ялуторовска кормили рисом с гусеницами
CONCORD ORCHESTRA: новое звучание классики рока
Еще одна многодетная семья в Тюменской области получила в подарок большой дом
Система сельхозкооперации в Тюменской области признана лучшей в России
Тюменскую кольцевую дорогу планируют открыть все же в 2018 году
Производство рыбы в Тюменской области выросло почти в два раза
В Тюмени готовят площадку под строительство православного храма
Годовалому ребенку в Тюмени врачи сделали уникальную гибридную операцию
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и запустил промовклад «Рекордный»
Тюменским подросткам стали приходить предложения сделать селфи с высоток вниз головой
Переломы и ушибы: в Ишиме "пьяная девятка" протаранила опору ЛЭП
Дорожные службы Тюмени проверили на готовность к зиме
В лесах Тюменской области отменен особый противопожарный режим
Российские туристы Тюменскую область назвали самой яичной
В Тюменской области торжественно похоронили останки солдата Великой Отечественной, найденного на полях сражений
Тюменских школьников с нарушением слуха научили делать пирожные и смузи
В Тюмени открывают комедийный сезон
В Тюмени высадят деревья на несостоявшейся аллее Славы
Погода 12 октября в Тюмени: утром снег с дождем, после обеда - солнце
Каждый сотый тоболяк посетил Конструкторию
В Тюмени ожидается первый снег
Ревнивый тюменец чуть насмерть не зарезал своего приятеля
В Увате нашли охотника, который спасался от медведя на дереве