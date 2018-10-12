Тюменские яхтсмены завершили сезон победой в чемпионате

СЕГОДНЯ 16:01 2018-10-12T16:14:00+03:00

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Тюменские яхтсмены закончили гоночный сезон 2018 года с отличными результатами. Команда SlyFox под управлением капитана Дмитрия Лапердина стала победителем Чемпионата Уральского Федерального округа по парусному спорту в классе яхт «Микро». Соревнования проходили в Екатеринбурге на акватории Верх-Исетского пруда (ВИЗе).

Участники команды рассказывают, что гонка выдалась напряженной, сильный ветер постоянно менял направление. Всего в классе «Микро» прошло девять заездов, «Хитрый лис» оказался проворнее всех и по результатам острой двухдневной борьбы занял первое место.

В команде SlyFox три человека – Дмитрий Лапердин, Снежанна Семенова и Андрей Неделько. Капитан тройки триумфаторов Дмитрий – неоднократный победитель соревнований. Хождением под парусами увлекся будучи одиннадцатилетним мальчишкой, а уже в 17 лет стал чемпионом в юношеском классе.

Капитан тройки триумфаторов Дмитрий – неоднократный победитель соревнований. Фото Полины Егоровой

– То ощущение, когда в твою честь играет гимн России, ни с чем не сравнить, – отмечает Дмитрий. – После первой победы регаты выходного дня стали для него самым любимым видом отдыха и способом проверить свои силы и умения в парусном спорте.

Кстати, SlyFox – третья лодка спортсмена. Первую он купил еще в 2006 году: это был остов яхты с пробитым корпусом и без мачты. На восстановление понадобилось четыре года. В 2010-ом году спустил на воду на озере Андреевском и на ней впервые участвовал в соревнованиях. А через два года с командой приняли решение о постройке новой лодки: корпус заказали огненно-рыжего цвета, под цвет волос одного из членов экипажа, так и появилось название SlyFox. Именно с ней были связаны триумфы 2015 года: «серебро» в Чемпионате России и третье место в рейтинговом зачете. В 2017 году с Рыжим Фоксом пришлось расстаться, но на горизонте появилась другая, уже белая лодка с победной историей: двукратная чемпионка мира и трижды – России. Название оставили прежним, ведь именно на SlyFox состоялось возвращение Дмитрия в парусный спорт.

Умения профессионально ходить под парусом можно достигать годами, уверен Дмитрий. Фото Полины Егоровой

Новый «хитрый лис» показал строптивый характер, на первой же регате в шквальный ветер сложилась мачта – лодка выбыла из гонок. Но экипажу удалось наверстать упущенное, все-таки заняв в зачете яхтинга за Уралом первое место. Тогда команда стала лучшей среди яхтсменов Омской, Тюменской, Свердловской, Челябинской области и Казахстана.

В команде SlyFox три человека (яхта справа). Фото из архива команды

Основная работа позволяет Дмитрию уделять достаточно времени парусному спорту. Он специалист компании «Газпромнефть-Развитие», трудится на Тазовском месторождении вахтами, и в сезон все свободное время в перерывах между поездками на север посвящает яхтингу.

В планах на ближайшие два года у Дмитрия – выиграть чемпионат России, «подтвердить мастера спорта» и, конечно, совершенствовать свое мастерство.

В планах на ближайшие два года у Дмитрия – выиграть чемпионат России. Фото Полины Егоровой

- Держать лодку на плаву можно научиться достаточно быстро, а вот умения профессионально ходить под парусом можно достигать годами, – уверен Дмитрий.