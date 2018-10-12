Герои Сибири на экране: фильм «Тобол» приурочили ко Дню защитника Отечества
Премьера исторического фильма «Тобол» была намечена на конец ноября этого года, но ее перенесли на февраль 2019. Такая задержка почти на три месяца имеет под собой вполне понятные основания - «Тобол» решили приурочить ко Дню защитника Отечества.
Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» генеральный продюсер фильма Олег Урушев, идея перенести дату выхода в прокат зародилась в том числе и при участии Министерства культуры РФ.
- Мы посмотрели на наш фильм под иным углом и решили, что герои, действительно, соответствуют образу защитника. Многие воспринимают 23 февраля как день советской армии, но ведь этот праздник имеет более широкий смысл, а образ защитника уходит вглубь веков. Наш герой Иван Демарин – это образец защитника петровской эпохи, но он также и каноничный защитник в самом глубоком понимании этого слова. Да и другой персонаж фильма Петька Ремезов - молодой герой, готовый отдать жизнь ради Родины и своих товарищей, чтобы спасти крепость. В общем оба персонажа соответствуют положительному образу защитника. Хотя, конечно, их приключения и носят характер истерна, - пояснил Олег Урушев.
Генеральный продюсер фильма Олег Урушев пояснил, почему "Тобол" решили приурочить ко Дню защитника ОтечестваФото: Лидия Шумкова
Как заверяют создатели, фильм не станет обычной исторической драмой, он достаточно динамичный и современный. Благодаря элементам экшна «Тобол» будет смотреться на одном дыхании. А экшн, кстати, получился на высшем уровне. Чего стоит мощная битва с участием 60 каскадеров из группы Nomad Stunts и 15 дрессированных лошадей, привезенных ребятами с собой. Над трюками каскадеры работали два месяца.
- Нам их порекомендовал режиссер фильма «Викинг» Андрей Кравчук, и мы благодарны этой рекомендации, потому что ребята отработали очень здорово. В фильме много таких боевых сцен, которые удивят нашего зрителя. Будут уникальные конные трюки и даже дуэль на пушках, которая очень интересно снята и смонтирована. Если уж так выражаться, то это абсолютно голливудская битва, - заверил генеральный продюсер «Тобола».
Фильм снят по мотивам романа Алексея Иванова «Тобол». Читатели безусловно узнают роман, но увидят на экране и новые детали. Тюменцам, кстати, кино покажут раньше, чем он выйдет в общероссийский прокат. Премьера в Тюмени намечена на 16 февраля, в других городах России его покажут 21 февраля.