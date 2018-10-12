Герои Сибири на экране: фильм «Тобол» приурочили ко Дню защитника Отечества

СЕГОДНЯ 12:49 2018-10-12T13:02:34+03:00

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Премьера исторического фильма «Тобол» была намечена на конец ноября этого года, но ее перенесли на февраль 2019. Такая задержка почти на три месяца имеет под собой вполне понятные основания - «Тобол» решили приурочить ко Дню защитника Отечества.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» генеральный продюсер фильма Олег Урушев, идея перенести дату выхода в прокат зародилась в том числе и при участии Министерства культуры РФ.

- Мы посмотрели на наш фильм под иным углом и решили, что герои, действительно, соответствуют образу защитника. Многие воспринимают 23 февраля как день советской армии, но ведь этот праздник имеет более широкий смысл, а образ защитника уходит вглубь веков. Наш герой Иван Демарин – это образец защитника петровской эпохи, но он также и каноничный защитник в самом глубоком понимании этого слова. Да и другой персонаж фильма Петька Ремезов - молодой герой, готовый отдать жизнь ради Родины и своих товарищей, чтобы спасти крепость. В общем оба персонажа соответствуют положительному образу защитника. Хотя, конечно, их приключения и носят характер истерна, - пояснил Олег Урушев.

Генеральный продюсер фильма Олег Урушев пояснил, почему "Тобол" решили приурочить ко Дню защитника ОтечестваФото: Лидия Шумкова

Как заверяют создатели, фильм не станет обычной исторической драмой, он достаточно динамичный и современный. Благодаря элементам экшна «Тобол» будет смотреться на одном дыхании. А экшн, кстати, получился на высшем уровне. Чего стоит мощная битва с участием 60 каскадеров из группы Nomad Stunts и 15 дрессированных лошадей, привезенных ребятами с собой. Над трюками каскадеры работали два месяца.

- Нам их порекомендовал режиссер фильма «Викинг» Андрей Кравчук, и мы благодарны этой рекомендации, потому что ребята отработали очень здорово. В фильме много таких боевых сцен, которые удивят нашего зрителя. Будут уникальные конные трюки и даже дуэль на пушках, которая очень интересно снята и смонтирована. Если уж так выражаться, то это абсолютно голливудская битва, - заверил генеральный продюсер «Тобола».

Фильм снят по мотивам романа Алексея Иванова «Тобол». Читатели безусловно узнают роман, но увидят на экране и новые детали. Тюменцам, кстати, кино покажут раньше, чем он выйдет в общероссийский прокат. Премьера в Тюмени намечена на 16 февраля, в других городах России его покажут 21 февраля.