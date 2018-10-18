Япония в Тюмени: горожан зовут на прогулку по необычному саду

СЕГОДНЯ 09:55 2018-10-18T10:15:04+03:00

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Если вы думаете, что видели всё в нашей областной столице и вас уже ничем не удивить, то вы далеко ошибаетесь. Кусочек Японии в Тюмени тому яркое доказательство. Не смотря на суровый сибирский климат и снег в октябре, мы в любой момент можем окунуться в глубину страны восходящего солнца.

Скажи, НЕТ злым духам

Это священное место, полное спокойствия, умиротворения и безмятежности. Место, где можно побыть наедине с собой и своими мыслями. Место, где время на миг останавливается только для одного тебя. Место, где никто не помешает твоему уединению. Никто не зайдёт и не потревожит, вход охраняет камень-страж, который огородит посетителя от других нежеланных гостей. Открывает ворота и убирает стража только сам проводник сада. Самое интересное, что в Японском саду Ива Парка, размещённого на территории Садового центра «Астра», нет ничего из самой Японии, ни цветочка, ни деревца. Ты этого даже не замечаешь, потому что сад завоёвывает своей прелестью флоры с первой минуты. Сад словно обволакивает тебя своей неповторимостью.

Сотни видов растений и более 65 сортов морозоустойчивой ивы создают здесь свою непревзойдённую атмосферу, особый воздух, домашний уют. Удивительно и то, что все они растут в нашей местности. Автор проекта тюменского японского сада Александр Толоконников хотел передать всю гармонию с природой, с которой человек и должен жить.

Европейцев всегда отличала черта борьбы с природой, нежели японцев, которые ладили и жили с ней. Кто побывал в Японии, называют её страной иной цивилизации. Настолько там всё необычно и не поддаётся логическому мышлению. Экскурсовод и ландшафтный дизайнер Ольга Вавер признаётся, что японское искусство на сегодня очень сложное и в тоже время интересное направление, которое стоит и дальше развивать. В саду везде есть своя задумка, даже камень стоит здесь неспроста. Согласно японскому синтоизму (традиционной религии в Японии), именно камень стоит на вершине эволюции, это место, в котором присутствует Бог. Синтоистские истории играют большую роль в японском саду. Например, извилистые, изогнутые дорожки помогут обмануть злых духов и сбросить с себя нечистую силу, так как духи ходят только по прямой.

Вдох – выдох

Ещё одной немаловажной частью процесса очищения в саду является: вдох и выдох. Приглашённый гость сначала «выдыхает» все свои отрицательные эмоции, минуя свои обиды, проблемы, несчастья, а затем «вдыхает» в себя новую жизнь, энергию и внутреннюю гармонию. Идея сада подразумевает собой, что человек должен сфокусироваться либо на мыслях, либо на теле.

При прогулке надо хорошо смотреть под ноги, чтобы не споткнуться, думать какую ногу сейчас лучше поднять, как поставить. После этого ты сам того не осознавая сконцентрируешься на себе и избавишься от ненужных мыслей и даже болезней. Для этого нужно думать о струях дождя, бликах солнца и отпускать все причины своих проблем. Мысли, которые у нас в голове и являются причиной всех болезней, так считали буддисты, - поделилась с нами Ольга Вавер.

Время выпить чаю

Следующий шаг - чайная церемония. К этому моменту ты должен уже успокоиться и сердцем и душой. Если осталась хоть капля сомнения, можно присесть на лавочку Сомнений, никто не поторопит, сколько времени потребуется для их решения, столько можешь и находиться. Перед входом проводится процедура омовения. Всем нужно помыть лицо, руки, и ополоснуть рот. Экскурсовод Ольга объясняет это тем, что по пути мы нюхаем, смотрим вокруг, слушаем, прикасаемся ко всему. Чтобы ничего нас не отвлекало и не мешало от приношения дани Будде. Именно так преподносят буддисты трапезу чаепития. Беседка - это место, где можно сблизиться с Богом внутри себя. Чай - это море, человек – тоже часть природы. Выпив чаю, мы постигаем свою природу и природу Будды.

«Сибирская сакура»

Как же в японском саду и без сакуры. В этом саду её полностью заменяет жимолость татарская под наименованием Арнольд Ред. Цветет она, как сакура, а цветки опадают неувядшими. Её так и назвали «Сибирская сакура». Цветение можно увидеть можно два раза в год. Сам подбор растений весьма ограниченный, в выдержанном стиле аналогично японскому вкусу. Именно такой стиль позволяет человеку отдохнуть, набраться сил и раствориться в этом пространстве. В каждое время года здесь разная красота. В японском саду течение времени тоже имеет место быть. Поэтому мы можем восхищаться великолепием и неповторимостью красок каждого сезона. В любое время года можно придти в сад отдохнуть, набраться новых сил, проститься с проблемами, отвлечься от повседневной суеты, вдохнуть глоток жизни для продолжения своего пути. - Окружающая среда развивает человека. Мы создаем новое общественное культурное пространство, которое воодушевляет, способствует творческому развитию. Темой моего парка я выбрала свою любимую иву, чтобы показать все возможности ее использования и красоту морозостойких декоративных ив, которые у нас не знают и не используются, - подчеркнула директор питомника Маргарита Ахмечет.