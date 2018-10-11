Чиновник из Тюмени Андрей Саносян продолжит карьеру в Кургане

СЕГОДНЯ 15:14 2018-10-11T15:30:03+03:00

В структуре исполнительной власти Кургана Андрей Саносян начнет трудится уже с 15 октября. Фото с сайта правительства Севастополя

До этого он возглавлял департамент по экономическому развитию Севастополя

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Директор департамента по экономическому развитию Севастополя Андрей Саносян, когда-то начинавший карьеру чиновника в Тюмени, переходит на новый уровень – он займет должность в правительстве Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

К себе в команду его забрал назначенный на должность врио главы Курганской области Вадим Шумков, экс-заместитель губернатора Тюменской области. Он был начальником Андрея Саносяна, когда возглавлял департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

В структуре исполнительной власти Кургана Андрей Саносян начнет трудится уже с 15 октября, но в более высокой должности, чем директор департамента. В какой именно, пока не уточняется.

Тем временем в Севастополе сожалеют об уходе столь ценного специалиста.

- Желаю Андрею Григорьевичу успехов на новом месте и поздравляю с началом нового этапа карьеры. Андрей Саносян активно участвовал в создании первого в городе IT-технопарка, индустриального парка, проектах, направленных на экономическое развитие региона. Уверен, что его деятельность будет столь же эффективна и в другом регионе, - прокомментировал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, которому пришлось удовлетворить прошение об отставке своего подчиненного.

В свою очередь, Саносян признался, что искренне полюбил Севастополь и отлично сработался с командой. Он успел поучаствовать в реализации крупных проектов - частного IT-парка, реестра инвестпроектов, разработки проектно-сметной документации индустриального парка.

- Севастополь – это город, который я искренне полюбил. Мне очень повезло с великолепной командой. Уверен, что те, начинания, которые мы внедрили, дадут мощнейший толчок развитию Севастополя, – отметил он.

Напомним, 36-летний тюменец перешел работать в департамент экономического развития в Севастополе в январе текущего года. Филолог по образованию, он начинал свою трудовую деятельность с учителя русского языка в общеобразовательной школе Тюмени, работал ведущим теле- и радиопрограмм, редактором, корреспондентом, управлял торгово-выставочным центром в Ишиме. В 2010 году занял пост заместителя директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. На этой должности он успел проработать до 2016 года, после чего возглавил управляющую компанию «Индустриальные парки Тюменской области» вплоть до своего переезда в Севастополь.

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