Деревья и парковки: в Тюмени одно другому мешать не будет

СЕГОДНЯ 13:48 2018-10-11T14:03:06+03:00

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Строительство парковок и озеленение - два главных вопроса, которые стали предметом дискуссии на первом в VII созыве заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию Тюменской городской Думы. И хотя они абсолютно разные и в некотором роде даже противоречащие друг другу, решать их будут комплексно. Во всяком случае, именно такую рекомендацию дали чиновникам тюменские депутаты.

Дело в том, что в Тюмени разрабатывается особый стратегический документ, который обозначит, где в городе необходимо дополнительное озеленение, какие деревья и по каким требованиям использовать. В администрации об этой комплексной дорожной карте начали говорить еще в августе. Сегодня она проходит стадию обсуждения, планируется, что примут ее в следующем году. Тем не менее, депутаты гордумы попросили чиновников более обстоятельно информировать жителей о программе, чтобы те могли поучаствовать в вопросах создания и благоустройства новых зеленых зон. Кроме того, парламентарии сделали акцент на комплексном подходе – то есть не разрабатывать документ в отрыве от других сторон жизни.

В городе высаживают полноразмерные саженцы деревьев и кустарников из местных питомников. Фото из группы "Тюмень - наш дом" в ВК

- Вопрос комплексный, поэтому развивая стратегический документ, который планируется запускать в следующем году, очень важно сразу увязать его с генпланом города и со всей нормативной базой в части земли. Чтобы потом не получилось так, что мы напланировали парки и скверы, а потом оказалось, что мы утыкаемся в землю, с которой придется разбираться какое-то время в юридическом плане, а тюменцы будут задавать справедливые вопросы, - прокомментировал Дмитрий Осипов, заместитель председателя гордумы.

Однако всех однозначно порадовали цифры в планах по озеленению. Как доложил депутатам директор департамента городского хозяйства Семен Тегенцев, до конца года в городе планируется высадить 5 тысяч деревьев и 20 тысяч кустарников. Они дополнят места массового отдыха тюменцев, в этом году попавшие под благоустройство - в скверах имени Петра Потапова, Льва Ровнина, Моисеенко, вокруг пруда Южный, а также еще 18 территорий общего пользования. Еще 9 тысяч деревьев для компенсации произведенных ранее сносов обещают высадить в 2019 году, соответствующее предложение внесено в проект бюджета. Причем не абы каких, а уже сформировавшихся 4-6-метровых саженцев.

- Мы высаживаем пирамидальные тополя, яблони, рябины, дубы и так далее. Закупаем их в местных питомниках. Процент отпада зеленых насаждений, которые высаживаются, небольшой - порядка 10%. При этом у нас в каждом конкретном случае есть гарантия качества на саженцы, она длится в течение следующего года после высадки. Подрядчик должен ухаживать за насаждениями, если деревья погибают, восполнять их новыми, - пояснил Тегенцев.

Кроме того, любимая всеми Гилевская роща приблизится к следующей стадии благоустройства – там в 2019 году приступят к 3-й очереди, которая затронет около 30 гектаров леса.

В Гилевской роще в 2019 году начнется 3-я очередь благоустройстваФото: Лидия Шумкова

Наряду с озеленением идет работа по организации парковочного пространства. Только в 2018 году в Тюмень прирастет 6762 машиноместами, обустроенными по нормативам. Создавать их помогает реконструкция и ремонт дорог, строительство капитальных объектов, благоустройство территорий. Но парковок все равно недостаточно, а некоторые используются не вполне эффективно. Как рассказал директор городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов, в Тюмени на 279 тысяч зарегистрированных автомобилей приходится 136 тысяч парковочных мест. То есть жители города обеспечены парковками лишь на 50%. Но бездумно обустраивать их нельзя, так как расширение парковочного пространства – это, по сути своей, угнетение зеленых насаждений, приведение в целом городской среды и зеленого города в более плачевное состояние. Так заявил заместитель председателя гордумы Дмитрий Осипов. Поэтому он обратил внимание на то, чтобы комплексно решать все вопросы. Так, например, развивая стратегию по благоустройству, чиновники не должны забывать и о генплане города и о всей нормативной базе в части землеустройства и в то же время научиться управлять парковками.

- В течение последних пяти лет в Тюмени построено столько парковочных мест, сколько не было построено за все 50. Сейчас вопрос в другом. Сегодня не только важно строить парковочные места, сегодня важно ими правильно управлять. Каждое парковочное место должно максимально использоваться горожанами и находиться в обороте. Вместе с тем, тюменцы должны понимать, что, если бюджетные деньги тратятся на создание парковочных мест, они максимально эффективно используются. Мы уже не раз обсуждали вопрос развития единого парковочного пространства. Надо разворачивать эту систему, ведь это общемировая практика, и она должна работать на благо города, - сказал он.