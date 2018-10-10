Шел мириться, но убил: в Тюменской области женщина получила удар ножом прямо на рабочем месте

СЕГОДНЯ 14:21 2018-10-10T14:35:08+03:00

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В Ишиме накануне практически на глазах у детей произошла кровавая трагедия. В спортивно-оздоровительном комплексе «Локомотив», куда на занятия спортом ходят и взрослые, и малыши, прямо на ресепшне была убита администратор.

Подозреваемого обнаружили тут же. Как сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области, обвинение предъявлено 39-летнему мужу убитой. Именно он, по версии следствия, приехал утром на работу к супруге и зарезал ее прямо на рабочем месте. Впрочем, еще до официальных заявлений, в пабликах, посвященных Ишиму, начала появляться информация о произошедшем.

- Мы с подругой как раз в это время пришли забирать детей с футбола, когда вызывали скорую. Женщина на ресепшине звонила и сообщила, что ножевое ранение. От одного мужчины мы услышали, что это был муж той женщины. Женщина лежала в гардеробе, истекала кровью. На стойке у гардероба лежал букет красных роз, видимо убийца принес, - сообщила одна из очевидцев Татьяна Нигматуллина.

И действительно, как рассказал следователям муж убитой, он хотел помириться с женой, потому что они уже некоторое время были в ссоре. Он принес букет цветов в знак примирения и попытался поговорить. Но диалога не сложилось, а разговор перерос в новый конфликт. Тогда муж достал принесенный с собой нож и ударил им свою жену. Один-единственный удар, но меткий, прямо в сердце. Женщина скончалась на месте, хотя прибывшие на место трагедии медики и пытались откачать ее.

Следствие еще идет и обстоятельства произошедшего уточняются, мужчине на время следствия грозит заключение под стражу.

На фото - семейные фотографии погибшей женщины. Фото со странички Ирины Редозубовой

Тем временем, в соцсетях идет бурное обсуждение случившегося. Нашлись даже те, кто раскрыл личные данные семьи – убитой оказалась Ирина Редозубова. Ее страничку в соцсетях уже удалили, что немудрено: в комментариях под последними фотографиями, кроме скорбных фраз, соболезнований и простого человеческого сожаления, некоторые не погнушались написать гадости, грубости и глупости. В публичных пабликах же кто-то винит мужа за жестокое преступление, другие оправдывают его, а третьи просят прекратить обсуждение, ведь у Редозубовых осталась дочь-подросток.

Как сообщают родные и друзья Ирины, прощание с ней состоится завтра, 11 октября, с 12.00 до 13.00 в часовне на городском кладбище.

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