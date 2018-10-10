Паб-квизы: где и почем поиграть в Тюмени

СЕГОДНЯ 10:55 2018-10-10T11:10:29+03:00

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Паб-квизы сегодня - это что квесты лет 5-7 назад: интересны всем, кто стремиться разнообразить вечера, а посему на пике популярности. Что это за штука такая, и где в нее играют в областном центре, расскажет «Комсомольская правда Тюмень».

Паб-квиз – это такая веселая интеллектуальная игра родом с далеких Британских островов. Именно там решили, что картишки, всякие лото и дартс за рюмочкой – это, конечно, хорошо. Да вот как-то надоело. И принялись развлекаться в барах да пабах заумными турнирами! Посему, собственно, квизы и имеют в своем полном названии приставку «паб».

Долго ли – коротко ли, из Великобритании в Европу, из Европы, как водится, в златоглавую. А там уж потихонечку и к нам, в провинцию. Сперва квизы в России были этакой фишкой всяческих субкультур и студентов. Но после очень распространились, «выросли» и стали любимым способом проводить вечера офисного народа.

Суть квиза проста: командам нужно быстро и правильно ответить на как можно большее количество вопросов. Пользоваться гаджетами во время игры категорически запрещено – это может привести даже к дисквалификации всей команды. Вопросы бывают из разных областей (от мультиков и бокса до попсы и архитектуры), а бывают квизы тематические (к примеру, кино и т.п.). По итогам каждого мозгового состязания подсчетом правильных ответов определяется команда-победитель. И ее участники получают призы. Чаще символические, но разве в этом суть! Да и какой классный сертификат отхватить, как это часто бывает, приятно.

Чтобы поучаствовать, нужно собрать команду (от двух человек, некоторые организаторы требуют от четырех), придумать ей название, зарегистрироваться (как правило, в группе организатора в соцсети) и явиться в назначенный день и час. Не забыв прихватить взнос (обычно он составляет 300 рублей с участника; напитки и закуски в стоимость участия не входят и оплачиваются обычным чеком заведения).

Покопавшись в лентах тюменских квиз-сообществ, мы обнаружили занятную деталь: часто организаторы объявляют о закрытии приема заявок на интеллектуальную вечеринку задолго до ее начала – случается полная посадка. Посему, если решите рвануть с товарищами в битву мозгов, не тяните с регистрацией.

Самый первый и популярный квиз-клуб в Тюмени – «Мозгобойня». Эти ребята собирают народ в «Максимилиансе» (иногда случаются игры в «Ермолаевъ») и играют по два вечера подряд в 19:00 (обычно это вторник и среда или среда и четверг). А еще здесь случаются тематические игры (как правило, раз в неделю). Стоимость участия – 300 рублей с человека. В качестве призов чаще идут сертификаты.

В «Мозгобойне» есть тур «блиц», музыкальные вопросы и вопросы в картинках. В одной игре могут участвовать более 50 команд. ПЯТЬДЕСЯТ КОМАНД, Карл! В каждой от 4 до 10 человек. Это огромная толпа-толпища! И все орут, эмоционируют, машут руками – блеск, «Что? Где? Когда?» по накалу страстей точно остается далеко позади. Фотоотчеты об играх - в доказательство.

Еще один франшизный проект – «КвизиУм», который собирает участников в баре «Ин Да Юса» (хотя, бывали игры и в «Максимилиансе»). Народу здесь поменьше, но и атмосфера совершенно иная – более домашняя, что ли. Ведь больше половины игроков – завсегдатаи. Стоимость участия – также 300 рублей с человека; к игре допускаются команды от 2 человек.

Расписание плавает – это касается и дней проведения, и времени (следите за анонсами на страницах «КвизиУма» в соцсетях).

Команды от 2 до 9 человек собирают организаторы «Квиз, плиз». Игры проходят в «Максимилианс», «Ермолаевъ». Эти ребята запускают и игры по смешанным темам (вопросы на логику, эрудицию, кино, игры, музыку), и тематические (чего стоит их недавняя битва по вселенной Гарри Поттера!). Оргвзнос – 300 рублей с одного участника.

«Держи пять» позиционируем себя не как обычный квиз, а как проект с нетрадиционным подходом: угадать нужно не просто правильный ответ, а самый популярный из тех, которые уже дали респонденты. В игре шесть раундов по пять вопросов. Количество игроков в команде – от 2 до 10. Взнос – 300 рублей. Играют, как правило, в гриль-баре «Седло».

«Лига Индиго» собирается в гриль-баре «Колбас-Барабас» или все том же «Максимилианс». Регистрация, как и у всех, в одноименной группе «ВКонтакте». Взнос также 300 рублей с носа.

Есть среди организаторов квизов и настоящие шалуны, предлагающие игра категории 18+. Эти ребята именуют себя «Черный квиз» и гарантируют 2,5 часа красных щек, крайне щекотливых и очень смешных вопросов и чуточку ненормативной лексики. Отдельно добавляют: это не интеллектуальная игра, а скорее жаркое развлечение.

Взнос за участия ровно такой же, как и на остальных тюменских квизах – 300 рублей с одного участника.

Первая игра «Черного квиза» проходит сегодня, 10 октября в 19:00 в гриль-таверне «Ермолаевъ». Ответить командам (численностью от 2 до 10 человек) нужно будет на 50 вопросов. Количество мест на игру ограничено, поэтому запись закрылась достаточно быстро. Посмотрим, станет ли новый проект так же популярен в Тюмени, как его классические собратья!