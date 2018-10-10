2018-10-10T08:18:33+03:00
Звезды

Участники всероссийского форума журналистов делают селфи на фоне стенда Тюменской области

На фотовыставке, представленной в Сочи, изображены лица жителей Тюменской области
Алексей КОСЕНЧУК
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Фото: Сергей РусановФото: Сергей Русанов
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Необычные фотографии обычных тюменцев, на которых герои словно оживают, украсили выставку всероссийского форума "Вся Россия-2018" в Сочи, организованного Союзом журналистов. Стенд под названием "Я здесь живу. Тюменская область" рассказывает о жизни региона через события, отраженные на фотографиях, снятых фотокорреспондентами и журналистами, работающими в районных СМИ Тюменской области.

ДВЕ ИДЕИ

Выставка тюменских фотографов - практическая реализация двух идей.

- Первая - показать работу муниципальных СМИ Тюменской области, вторая - рассказать о нашем уникальном регионе. Поэтому фотографии, представленные на выставке - это те, что были опубликованы в районных СМИ, те, которые читатель видел, когда открывал местную газету, - рассказала Илона Гимпелевич, начальник Управления массовых коммуникаций регионального департамента по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике.

Для участия в выставке было представлено более 300 работ. И большинство из них - портреты. Это характерная черта Тюменской журналистики - человек остаётся главным героем материалов местных СМИ.

Фото: Сергей Русанов

Фото: Сергей Русанов

Вторая особенность работ: позитивное настроение. При этом, специального фильтра заявителям не задавали. Это их выбор - то, что авторы сами захотели показать, то, каким они увидели минувший год жизни Тюменской области.

- Тюменские коллеги, ваша выставка оптимистична и жизнерадостна! - обратился к делегации Владимир Соловьёв, председатель Союза журналистов России. - Спасибо вам! Вы знаете, иногда смотришь на фотографии и настроение сразу падает, а здесь можно подойти к стенду и настроение постепенно поднимается. Все кадры яркие, глубокие и жизненные!

Выставка понравилась посетителям. Многие захотели оставить фотоработы себе и переснимали их на смарфоны, а также делали селфи на фоне работ.

Фото: Сергей Русанов

Фото: Сергей Русанов

ПАМЯТИ САШИ ЕФРЕМОВА

Во время презентации организаторы вспомнили и тюменского фотокорреспондента Александра Ефремова, который погиб в 2000 году в горячей точке в Чечне. Благодаря одному из журналистов - Сергею Русанову - в 2016 году в сквере "Тобольской правды" был поставлен памятник Александру, как дань памяти всем погибшим журналистам.

Секретарь СЖР Ашот Джазоян поблагодарил тюменскую делегацию и лично Сергея Русанова за верность профессии и за отношение к коллеге по цеху.

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