Подрядчик подвел: крышу на Урицкого в Тюмени отремонтируют за счет бюджета

СЕГОДНЯ 10:32 2018-10-15T10:45:46+03:00

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История с многоэтажным домом по улице Урицкого, 28 получила новое развитие. Напомним, там проводился капитальный ремонт – подрядная компания «СК «Союз», выигравшая в начале этого года аукцион, должна была поменять кровлю, отремонтировать фасад и подвальные помещения. Но ни один из этих видов работ не был завершен. И самым плачевным, прежде всего, для собственников, стал ремонт крыши.

Старую кровлю подрядная компания сняла еще в феврале и установила временное укрытие. Хватило усилий подрядчика только на это. И, конечно, за девять месяцев временная крыша не выдержала тюменских дождей и ветров – она порвалась в нескольких местах, а собственники всех без исключения квартир верхнего этажа и нескольких квартир ниже получили дождь с потолка. Во многих помещениях на сегодняшний день отсутствует электричество, на стенах и потолке появилась плесень. Естественно, что люди пребывают в очень напряженном состоянии, ведь пострадало их имущество, а кто его будет восстанавливать, им непонятно.

В конце прошлой недели с жителями дома встретился заместитель главы администрации города Павел Перевалов, который рассказал о том, что ждет многоэтажку и в какие сроки будет закончен капитальный ремонт. Он сообщил, что администрация города возьмет на себя дополнительные обязательства и как можно скорее исправит ситуацию.

То временное укрытие, которое сделал предыдущий подрядчик, не выдержало тюменских ветров и дождей. Фото Дмитрия Инютина

- Договор с подрядной компанией был заключен, на наш взгляд, на самые простые виды работ. Но, к сожалению, она со своими обязательствами не справилась. Это исключительный случай. За последние два года мы в городе отремонтировали порядка 200 кровель и с таким столкнулись впервые. Хочу принести всем извинения за то, что случилось. Хотя извинений тут, конечно, мало, - обратился к собственникам квартир Павел Перевалов.

Не так давно по своей инициативе администрация города направила подрядчику уведомление о расторжении контракта. Кроме срыва сроков, тот еще и пытался использовать на объекте некачественные материалы. Контракт будет считаться официально расторгнутым с 18 октября, с этого момента к ремонту кровли приступит другая организация. Эту обязанность на себя взяла управляющая компания ООО «УютСервисБыт», которая занимается обслуживанием дома по Урицкого, 28. Ремонт будет осуществляться за счет субсидии из муниципального бюджета.

- Надеюсь, что нам удастся выполнить работу в течение двух-трех месяцев. Она будет идти поэтапно – временное укрытие снимут по частям – над ним будет устанавливаться стропильная система и только потом сниматься само укрытие, чтобы не возникало дальнейшего подтопления квартир, - отметил заместитель главы администрации и добавил, что администрация будет тщательно следить за процессом.

Что касается ремонта уже затопленных квартир, то существует определенная схема действий. Собственникам необходимо будет встретиться со специалистами Фонда капитального ремонта, который является заказчиком, и предоставить им необходимый перечень документов. После этого фонд от имени собственников обратится в суд с иском к подрядной компании, которая должна будет возместить нанесенный ущерб. На сегодняшний день это самая оптимальная и действенная процедура.

Сильнее всего пострадали квартиры верхних этажей: во многих из них нет электричество и завелась плесень. Фото Дмитрия Инютина

Ремонт фасада и подвального помещения будет перенесен на следующий год, так как приступать к таким работам в осенне-зимний период нецелесообразно. К тому же, сначала нужно провести новый аукцион.

Как отметил Вячеслав Елизаров, директор «Службы технического контроля», новую конкурсную процедуру организуют 20 октября, ориентировочная дата заключения нового контракта – середина декабря. Работы будут выполнятся в теплый период времени – примерно с середины мая и до 1 сентября.

Также дом обследует специализированная организация, которая имеет соответствующий допуск. Эксперты установят, насколько были повреждены конструкции многоэтажки и несут ли они угрозу жильцам.

- Все, что сейчас происходит, конечно, безобразно. Но мы должны понимать, что найден механизм закончить кровлю в обозримой перспективе – два-три месяца, - прокомментировал житель дома Дмитрий Инютин, уполномоченный от лица собственников помещений участвовать в приемке выполненных работ.

Он отметил также, что все жители должны понимать, что быстрее построить кровлю физически невозможно, это не быстрый процесс, поэтому придется смириться и потерпеть эти месяцы.

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