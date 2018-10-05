2018-10-04T21:57:55+03:00
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Афиша в Тюмени: куда сходить на выходных 6 и 7 октября 2018

«Комсомолка» подготовила традиционный обзор интересных мероприятий
Алексей КОСЕНЧУК
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Афиша в Тюмени: куда сходить на выходных 6 и 7 октября 2018Афиша в Тюмени: куда сходить на выходных 6 и 7 октября 2018Фото: pixabay.com
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Первые октябрьские выходные на походе, а это значит, что «Комсомольская правда – Тюмень» представляет еженедельную афишу на ближайшие субботу и воскресенье. Спортивные состязания, культурные мероприятия и продовольственная ярмарка – будет где разгуляться!

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Курганский театр кукол «Гулливер» представит в тюменском ДК «Нефтяник» 6 октября в 10.30 спектакль «Рукавичка». Эта постановка для малышей построена на потешках и забавах. Спектакль поможет ребятам открыть новый яркий мир театра, а их участие в самой постановке позволит ребятишкам почувствовать ответственность за героев. В этот же день курганцы презентуют ещё один спектакль – «Загадки природы».

Рукавичка. Фото: https://vk.com/visittyumen

Рукавичка. Фото: https://vk.com/visittyumen

Стоимость билета: 300 рублей.

ЭХ, ЯРМАРКА!

6 октября с 8 до 15 часов в Тюмени пройдёт специализированная продовольственная ярмарка, где можно будет купить продукцию местных сельхозпроизводителей. Здесь можно будет приобрести говядину, свинину, баранину, рыбную и молочную продукцию, мед, яйцо, дикоросы и многое другое.

Продовольственная ярмарка. Фото: https://vk.com/visittyumen

Продовольственная ярмарка. Фото: https://vk.com/visittyumen

Адреса ярмарок: парковка автомобилей в районе дома № 88 по Московскому тракту, территория к ТЦ «П.О.Р.Т» (ул. Мельникайте, 126/2), территория к ТРК «Заречный двор» (ул. Солнечный проезд, 11), территория недалеко от Выставочного зала (Севастопольская, 12), площадка на ул. Льва Толстого, 29

«НЕЛЕКЦИЯ» ОБ ИСКУССТВЕ

6 октября в 19 часов по адресу: ул. Комсомольская, 57 (вход с парковки, домофон 20, 4 этаж) пройдёт так называемая «Нелекция» об искусстве. В этот день темой обсуждения станет «Акционизм. Скандал, интрига, безумие». По словам организаторов, все желающие смогут разобраться в проблемах современного искусства, узнать о том, что такое флуксус, реди-мейд и научиться отличать перфоманс от хэппенинга. Возьмите с собой блокнот.

Стоимость: разовое посещение — 250 рублей; абонемент на пять занятий — 1000 рублей. Запись по телефону: 8(905)-826-86-52

ВЕЛОМАРАФОН

В окрестностях Гилёвской рощи, Чистого пруда и д. Букино 6 октября в 11 часов пройдёт первый открытый «кросс-кантри» веломарафон. По предварительным данным, шестичасовое мероприятие будет включать в себя предстартовую регистрацию и приветствие участников, старт марафона с интервалом времени между категориями участников, сам марафон, подведение итогов и награждение победителей.

Веломарафон. Фото: https://vk.com/visittyumen

Веломарафон. Фото: https://vk.com/visittyumen

Женщинам предстоит проехать 20 и 40 километров (один или два круга), мужчинам – 20, 40 и 60 километров. Подробности можно узнать в группе во «Вконтакте», стоимость участие 300-400 рублей.

МАСТЕР-КЛАСС И КВН

Мастер-класс «Самостоятельное изготовление штампов, печать на ткани» пройдёт 5 октября в 18.50 по адресу: ул. Холодильная, 138, этаж второй. На этом мастер-классе все желающие смогут своими руками сделать собственный штамп, а затем украсить печатью одну из любых вещей, которую нужно взять с собой (желательно из хлопка, льна или синтетики). На самом мастер-классе предоставят краски по ткани, линолеум и ватман, канцелярский нож, пакеты, кисти для нанесения краски на штамп.

Мастер-класс. Фото: https://vk.com/visittyumen

Мастер-класс. Фото: https://vk.com/visittyumen

Стоимость участия: 550 рублей, предоплата 50%. Подробности и запись по телефону: 8(919)926-18-68.

В этот же день во Дворце искусств «Пионер» (ул. Челюскинцев, 46) в 19 часов команды КВН из Тюмени, Екатеринбурга, Ярославля, Кургана, Челябинска, Магнитогорска и Ижевска поборются за выход в финал сезона.

Региональная лига КВН. Фото: https://vk.com/visittyumen

Региональная лига КВН. Фото: https://vk.com/visittyumen

Стоимость билета: 150-400 рублей.

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК

В воскресенье, 7 октября в 17 часов в тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а) все желающие смогут принять участие в весёлой и «несколько циничной» игре, которая учит зарабатывать – «Денежный поток». По словам создателей, чем больше играть в такую игру, тем быстрее можно научиться зарабатывать. Главное – понять, как вырваться из «крысиных бегов» и начать зарабатывать деньги ради своего удовольствия. Организаторы отмечают, что эта игра поможет разобрать все ошибки в коммуникации с людьми, построении своих доходов и расходов.

Денежный поток. Фото: https://vk.com/visittyumen

Денежный поток. Фото: https://vk.com/visittyumen

Стоимость участия: 450 рублей, запись по телефону: 46-84-09

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