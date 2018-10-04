Купить квартиру в Тюмени: дешевеет ли вторичное жилье в городе

СЕГОДНЯ 14:07 2018-10-04T14:11:31+03:00

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Тюмень попала в число тех регионов, где стоимость квартир на вторичном рынке начала падать. Такую тенденцию заметили эксперты рынка из Аналитического центра ЦИАН, сравнивая цены в 59 крупнейших городах страны. Рост цен они заметили в 35 крупных населенных пунктах, а в 11, куда попала и Тюмень, зафиксировали падение цен. Тем не менее, в целом, по России наблюдается рост на 2%.

По данным аналитиков, по итогам 3 квартала 2018 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Тюмени составляла 60,4 тысячи рублей, что на 3% ниже прошлогодних результатов. Гораздо более сильное снижение отмечено в Ростове-на-Дону - минус 13%, там стоимость квадрата с 64 тысяч рублей в 2017 году упала до 51 тысячи рублей в 2018. А вот в соседствующей с тюменским регионом Курганской области ситуация иная – в Кургане за рассматриваемый период цены выросли на 13%: с 34 тысяч рублей за квадрат до 38 тысяч, при этом средняя площадь квартир в продаже снизилась на 8%.

Между тем, источники в лице местных аналитиков говорят об обратной тенденции. Так, открытые данные компании «Этажи» свидетельствуют, что цены растут не только в новостройках, но и на вторичном рынке. Если в сентябре 2017 года стоимость квадратного метра в однокомнатных квартирах составляла 61,1 тысячу рублей, то в сентябре 2018 года – уже 62,8, в двухкомнатных – 58,3 тысяч рублей в 2017 и 59 тысяч рублей в 2018 году. Рост составил примерно 4% от стоимости. Подешевели, пожалуй, только пансионаты – с сентября 2017 по сентябрь 2018 они упали в цене на 4%. Что вполне закономерно, маленькие площади уже не пользуются спросом у населения, к тому же сильную конкуренцию старым пансионатам составляют квартиры-студии в новостройках.

Кстати, самые дорогие вторичные квартиры сегодня продаются в Ожогино. Там стоимость квадратного метра составляет 82 тысячи рублей, при этом объем предложения достаточно мал – выставлено на продажу всего 10 квартир. Европейский, который еще в июне был лидером по стоимости, перебрался на второе место (81,3 тысячи рублей за квадрат). На третьем месте исторический центр города (77,3 тысячи рублей за квадрат).

Как бы то ни было, эксперты рынка недвижимости заверяют, цены будут расти в любом случае. Причиной тому становятся, в том числе, доступная ипотека (снижение ипотечных ставок -1,4 пп к 3 кварталу 2017 года) и рост реальных располагаемых денежных доходов (+2,2% по сравнению с началом 2018 года).