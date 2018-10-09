Сыр, пицца и металл: как в Тюмени развивается малый и средний бизнес

СЕГОДНЯ 18:01 2018-10-09T18:40:52+03:00

«Комсомолка» побывала на производстве, куда посетителей обычно не пускают

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Сыроварение, изготовление пиццы и художественная ковка металла. Что может быть общего у этих производств? Объединяет их государственная поддержка, которую они получили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Благодаря ей, предприятия расширяются и обеспечивают не только экономический рост самим себе, но и региональной экономике.

В кузнечном цехе летят искры, пока металл обретает формуФото: Лидия Шумкова

ПОВЕЛИТЕЛИ МЕТАЛЛА

Изящные кованые спинки лавочек, завитки лестничных перил, нелюбимые кем-то, но порой такие нужные заборы. Все это привычные вещи, мимо которых многие люди проходят, не думая, как и где те появились на свет. А рождаются они в огне и искрах, шуме и реве станков.

В Тюмени изделия местных «повелителей металла» из компании «Стройкомплекс М» встречаются повсеместно. И немудрено – за 20 лет существования предприятие не раз успело поучаствовать в благоустройстве города. Даже в Дворце бракосочетаний стоят перила их производства.

Художественная ковка - целое искусствоФото: Лидия Шумкова

В прошлом году компания пришла к тому, что пора повышать качество продукта.

- Сделали акцент на подготовку поверхности и на качественное нанесение лакокрасочного покрытия, потому что с металлом ничего не случается, вся проблема существовала именно в покраске, - рассказал заместитель директора по производству Михаил Сажин.

Краску на металл наносят в электростатическом поле, так получается минимум потерьФото: Лидия Шумкова

Сказано – сделано. Приобрели окрасочное оборудование, а часть затрат возместили за счет субсидий от регионального департамента инвестполитики.

- Грубо говоря, теперь мы можем наносить краску в электростатическом поле. В этой технологии минимальные потери, так как облако краски не образуется, вся она притягивается к поверхности металла, тем самым улучшается качество продукта, чего мы и добивались. Следствием стало увеличение производительности и количества рабочих мест. На работу приняли 12 человек. Теперь на предприятии работает порядка 40 различных специалистов, - пояснил Михаил Сажин.

Но и от порошкового нанесения краски на предприятии не стали отказыватьсяФото: Лидия Шумкова

Закупили в компании и другое оборудование, но уже за свои средства. Производству жизненно необходима модернизация, без нее конкурировать не получится, да и рабочим удобнее трудиться на современных станках.

- Работать стало легче, практичнее, быстрее. Только привыкать пришлось долго. Наверное, год осваивался, но тут, главное, настройка, - поделился оператор станков кузнечного цеха Рафаэль Калимуллин.

Такую горку "барашков" оператор станка может создать за суткиФото: Лидия Шумкова

Теперь ему за смену удается выпускать по 600 завитков, или как называют их на профессиональном сленге «барашков» или «баранов». И предприятию хорошо: больше изделий - больше доход.

Прежде чем попасть на стол гурмана, сыры должны созретьФото: Лидия Шумкова

КАК СЫР В МАСЛЕ

«СЫЫЫЫР!!!», - восклицал Рокфор, персонаж известного диснеевского мультсериала. Именно эта его фраза приходит на ум, когда попадаешь в цех небольшой частной сыроварни ИП Рожков Иван Юрьевич. Все дело в запахе. Только открываешь дверь и понимаешь – пахнет молоком и сыром. А уж висящие в сеточках, стоящие на полках и созревающие сырные головы и вовсе сведут с ума любого гурмана.

Рецепты добываются разными способами, но чаще всего опытным путемФото: Лидия Шумкова

Микропредприятие, действительно, микро, тут не поспоришь. Небольшой производственный цех и всего семь сотрудников. Хотя чуть раньше их вообще было трое. Прирост произошел после того, как ребята решили расширить производство и получили субсидию на лизинг оборудования для сыроварения. Теперь и линейка сыров расширилась - «Буррата», «Колби», «Тюменский», «Чечил», «Скаморца», «Качокавалла», «Качотта». Сыр идет в рестораны, используется при производстве своей линейки продуктов на доставку. Ну а рецепты сыров и результаты добываются разными путями, но чаще всего опытным.

Тюменские сыровары смогли повысить свою производительность в два раза, после того как приобрели оборудование в лизинг с помощью господдержкиФото: Лидия Шумкова

- Мы увеличили свою производительность в два раза, по сравнению с тем, что было до приобретения оборудования, и в четыре раза повысили продажи. Соответственно, у нас появились средства на дальнейшее развитие нашего производства. Мы очень благодарны департаменту за то, что они помогают молодым предпринимателям, - отметил соучредитель, он же главный технолог и начальник производства Семен Качур.

Кстати, компании еще не исполнилось и года, а планы у ее учредителей уже масштабные – в будущем, уверены сыровары, тюменские сыры можно будет встретить не только в регионе, но и в Челябинской, Свердловской областях, в Югре и на Ямале.

Чудо-печь, приобретенная с помощью субсидий, позволяет следить за процессом готовкиФото: Лидия Шумкова

СЕРДЦЕ ПИЦЦЕРИИ

Печь – это сердце пиццерии. Именно вокруг нее крутится все остальная жизнь в заведении общепита. И те, кто видел производственную площадку «ДОДО пиццы» утвердятся в этой истине. Столы для раскатки теста, топиннги, упаковка продуктов, а в центре большая печь. Ее предприниматели приобрели при поддержке региональных властей.

- В конце 2017 года мы обратились в департамент, потому что нужно было приобрести оборудование. Возмещение по договору лизинга составило порядка 640 тысяч рублей, для нас это была существенная поддержка. Приобретали не только печи, но и холодильное оборудование, а также прочий набор производственного оборудования, - рассказал Артур Торбин, генеральный директор франчайзинговой сети пиццерий в Тюмени.

Приготовление пиццы начинается с раскатки тестаФото: Лидия Шумкова

По его словам, поддержка региональных властей очень сильно помогает в развитии.

- Беседовал с коллегами из других регионов, где существуют пиццерии этой сети, и рассказывал, что получаем такую поддержку из областного бюджета, так они удивляются, потому что там такой помощи от властей нет, - поделился он.

Потом ее помещают в печь, которая, по сути, сердце пиццерииФото: Лидия Шумкова

В общем, буквально 4 минуты с момента помещения в печь - и пицца готова. Пока она идет по конвейеру, можно увидеть, как поднимается и румянится тесто, плавится сыр, а воздух наполняется ароматом свежеиспеченного продукта. Быстро, легко, удобно и вкусно.

Четыре минуты - и пицца готоваФото: Лидия Шумкова

ПОДДЕРЖИМ МЕСТНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Суть поддержки, по словам директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонида Остроумова, в том, что возмещается первый взнос в размере 100%, но не более 50% первоначальной стоимости предмета лизинга без НДС.

- Это прямая субсидия, то есть предприниматели предоставляют нам документы, подтверждающие, что они эти затраты произвели, что оборудование есть в наличии. Решение принимается комиссионно, после чего им предоставляется субсидия, - пояснил он.

В прошлом году таким способом в регионе поддержали порядка 50 предпринимателей, а в 2018 году помощь пришла к 45 предпринимателям малого и среднего бизнеса. Им просубсидировали более 70 единиц спецтехники и более 50 единиц оборудования. И результаты от поддержки ощутимые: в 2017 году у тех предпринимателей, которые получили поддержку, достаточно хорошо выросли экономические показатели – в 1,5 раза оборот у субъектов малого и среднего предпринимательства, а численность рабочих мест на 3%.

- До конца года мы надеемся на то, что окажем финансовую помощь еще большему числу предпринимателей. В 2019 году форму поддержки планируем продолжить, суммы сегодня находятся на согласовании, - добавил Леонид Остроумов.

ДЛЯ СПРАВКИ

Форма господдержки была инициирована в 2010 году Минэкономразвития РФ. Тюменская область одна из первых подхватила эту инициативу и приняла необходимую нормативно-правовую базу, определила параметры субсидирования. С тех пор они не менялись за исключением условий по составу оборудования в зависимости от приоритетов и финансовых возможностей бюджета.

За период действия программы почти полторы тысячи представителей малого и среднего предпринимательства получили государственную поддержку, оборудования при этом было приобретено на 8,6 миллиардов рублей - это более трех тысяч единиц оборудования (1,6 тысяч спецтехники и 1,5 тысячи производственного оборудования).