Где провести детский день рождения в Тюмени

СЕГОДНЯ 09:57 2018-10-02T09:58:36+03:00

Рассказываем, как отметить праздник в кругу семьи и не только

Изменить размер текста: A A

Когда у ребенка день рождения, родители горы готовы свернуть, лишь бы порадовать чадо и его друзей. Да вот только как? Ведь детки нынче – публика искушенная, все видавшая. И аниматором в игровой комнате уже, увы, не отделаешься. Тем не менее, есть еще варианты, способные по-настоящему удивить детвору. «Комсомольская правда – Тюмень» собрала пять нетрадиционных мест для детского праздника.

Ах, «ЛетоЛето»!

Погода то, гляньте, неприятная какая – холодно, дождливо. Посему отправиться с именинником и несколькими его приятелями в жару и к воде будет весьма приятно! В тюменском аквапарке можно одному взрослому провести с собой пять ребятишек. Цена билета на одного ребенка на три часа – 1 000 рублей, на взрослого – 1 300.

Аквапарк "ЛетоЛето"Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Однако рассчитайте силы – ребятня от восторга разбегается в разные стороны, за пятерыми следить одному будет сложно. Ведь здесь и комплекс горок, и бассейн для малышек, и три затейливые горки для тех, кто постарше, и «море» с настоящими волнами, и «река», по которой можно дрейфовать на бублике (только кто там мирно дрейфует?! Веселятся да балуются в полный рост!). Перекусить можно в местном кафе.

В аквапарке можно и поплавать с искусственными волнамиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Прыг-скок

Все дети любят батут – проверено. И отметить день рождения в батутном центре, если вы никогда этого не делали, будет весьма свежим решением. Тюменские батутные центры прямо-таки соревнуются в том, кто предложить лучшие условия и самую интересную программу!

Так SkyMax предлагает аж три варианта: трехчасовую программу с квестом и свободными прыжками (от 15 000 рублей), программу «Лучший день рождения» (час на батутах с аниматором и час без него, также в стоимость входит стол для праздничного перекуса за 900 рублей с человека) и программу «Улетный день рождения» (те же 2 часа с аниматором и без плюс небольшой банкет в украшенном зоне за 1 300 с человека).

В Kenga park именинник в свой день рождения прыгает бесплатно, а для его гостей действует скидка 10% (обычная цена – 400 рублей в час). Также можно нанять аниматора за 2 000 рублей, который малышню развлечет и научит прыгать правильно и безопасно.

В «Ниндзя парке» базовый пакет дня рождения стоит 4 600 рублей. В него включена часовая программа на батутах с инструктором, час свободного времени на батутах, также имениннику и его гостям выделают стол для проведения праздника. Доплата за каждого следующего гостя – 500 рублей. Остальные развлечения (а их здесь немало!) можно приобрести за дополнительную плату.

В «Атмосфере» также можно отметить день рождения в режиме прыг-скок. Вариантов разработана масса: так цена начинается от 600 рублей с человека (для самых маленьких, без затей и в будни) и доходит до 2 500 (в выходные дни; плюсом идет большое количество дополнительных услуг и безлимит в зоне батутов).

В боулинге

Отметить детский день рождения можно в «Астероид-боулинге». Здесь 12 дорожек (бортики поднимаются) и куча игровых автоматов, от которых балдеет малышня. Заказать мини-банкет для тех, кто проголодается, можно тут же, в кафе. Приятно, что в день рождения здесь действует скидка 25% на все. Цена за час игры – от 590 рублей.

Можно отпраздновать и в боулингеФото: pixabay.com

В боулинг-центре развлекательного комплекса «Жираff» шесть дорожек, детская игровая площадка с кучей девайсов и аниматорами и два ресторана; в семейном есть специальное детской меню, так что заботиться о праздничном обеде не придется..

В спортивном клубе «Планета боулинг» дорожек аж 24. Бортики для увлекательной игры без обид, естественно, поднимаются. А еще здесь есть караоке и ресторан, где можно перекусить всей командой.

В битве

В «Пятом элемента» помимо лазертага есть возможность покататься на роликах и скейтах в специальном зале, поиграть в аэрохоккей, покататься на электромобилях, перекусить в ресторане (есть детское меню) и поиграть в игровой комнате с сухим бассейном.

Можно покататься и на роликахФото: pixabay.com

Цена за час лазертага – от 500 рублей с человека. Также здесь есть полуторачасовой лазертаг-квест «Хищник» - цена игры – 1000 рублей с носа. Но герой у них злой, подчеркивают организаторы, посему лучше, чтобы участникам было от 8 лет. Фотосессия бесплатно. Можно привезти с собой еду!

На воздухе играют в лазертаг в «Лазерклуб72». Площадки базируются на базах отдыха «СпортМода» и «Лесная сказка». Для гостей здесь есть домики и мангалы, что позволит не только вдоволь набегаться на свежем воздухе, но и закусить блюдами, приготовленными на мангале. Цена игры – от 400 рублей в час.

На квесте

Детские квесты стали популярны в Тюмени не так давно, поэтому такой вот способ отметить день рождения ребенка смело можно назвать неизбитым!

На рынке сегодня не так много предложений, но выбрать все равно есть из чего. Так, есть квесты для малышни от 6 лет (к примеру, «Один дома»), для школяров от 8 лет («Джуманджи», «Затерянная лаборатория Теслы», «Семь загадок фараона»). А вообще, чем выше возрастная планка, тем больше выбор. Есть квесты магические, есть по мотивам сказок и фильмов, сложные и простые, с актерами и без – выбирать вам!

Квест "7 загадок Фараона". Фото: https://vk.com/quest_center

Цена в среднем – 2 000 рублей. Условия проведения дней рождений (как и сама такая возможность!) обсуждаются индивидуально в каждом клубе. Но бонусы и подарки именинникам есть у всех. Звоните.