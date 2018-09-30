2018-09-29T09:42:36+03:00
Общество

В Тюменском районе по мановению волшебной палочки появилась новая аллея

В Боровском появились 48 тополей
Светлана БОРИСОВА
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В Тюменском районе по мановению волшебной палочки появилась новая аллеяВ Тюменском районе по мановению волшебной палочки появилась новая аллеяФото: Татьяна Коркина
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В посёлке Боровский Тюменского района на этой неделе как по мановению волшебной палочки

появилась новая аллея. В рамках акции «Живи, лес!» вдоль улицы Герцена в одночасье «выросли» 48 пирамидальных тополей. Красивые деревья с серебристой листвой украсили один из въездов в посёлок и закрыли серый бетонный забор.

В акции по посадке аллеи приняли участие многие активные жители Боровского: ветераны,

школьники, представители одной из компаний, депутаты местной думы, работники администрации муниципального образования во главе с его руководителем Светланой Сычевой.

Не остались в стороне и боровские медики: они провели на этом субботнике свою акцию «Стоп,

гипертония!», измерив всем желающим давление под лозунгом «Ты счастлив завтра, если

думаешь о здоровье сегодня!». Боровчане, собравшиеся в этот день на улице Герцена, признаются, что провели время с пользой не только для благоустройства родного посёлка, но и своего здоровья.

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