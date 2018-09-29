«На 55 с плюсом!»: тюменских пенсионеров приглашают на областной праздничный форум

СЕГОДНЯ 11:01 2018-09-28T20:29:07+03:00

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15 сентября в нашем регионе стартовала акция «Пусть осень жизни будет золотой…», к участию в которой присоединился и Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района.

За две недели для пожилых людей была проведена ярмарка вакансий и День открытых дверей. А 1 октября люди пенсионного и предпенсионного возраста приглашаются в Музейный комплекс И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) на областной праздничный форум «На 55 с плюсом!», в рамках которого будет работать и площадка Центра занятости населения.

С 12:00 до 13:00 будет вестись поиск подходящих вакансий для всех желающих, с 13:00 до 14:00 пройдет мастер-класс по поиску работы на Интерактивном портале Департамента труда и занятости населения Тюменской области. С 14:00 до 15:00 состоится Job-кафе, посвященное теме успешного поиска работы.

Также напоминаем, что ко Дню пожилого человека в Центре занятости населения города Тюмени и Тюменского района с 15 сентября по 15 октября работает «горячая линия», организованная в рамках акции «Пусть осень жизни будет золотой».

Граждане пожилого возраста могут задать интересующие вопросы по услугам службы занятости по телефону 8(3452)27-36-05. Звонки принимаются с 9:00 до 17:00 с понедельника по четверг и с 9:00 до 16:00 в пятницу.