Руслан Кухарук стал главой Тюмени

СЕГОДНЯ 10:38 2018-10-08T11:18:53+03:00

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Главой Тюмени официально стал Руслан Кухарук. Решение о назначении приняли депутаты Тюменской городской думы на своем первом заседании в новом составе сегодня, 8 октября. Вторым претендентом на пост был Владимир Третьяков, заместитель директора городского департамента имущественных отношений.

БЕЗ СОМНЕНИЙ

С мая этого года Руслан Кухарук временно исполнял обязанности мэра. Его кандидатуру на руководящий пост выдвинул экс-глава города, а ныне губернатор Тюменской области Александр Моор, который посчитал, что опыт его преемника поможет быстро войти в курс дела и организовать работу на должном уровне.

- Хочу поздравить кандидатов с избранием. Они достойные люди. Убежден, что преимущество Тюменской области в том, что все уровни власти работают в конструктивном диалоге. Будем продолжать поступательное развитие и принимать решения, руководствуясь мнением горожан, - отметил губернатор региона уже после того, как стало известно, что Руслан Кухарук новый мэр города.

Как отметили на заседании депутаты, в выборе преемника Александр Моор не прогадал. По словам Юрия Баранчука, сегодня прошло уже 130 дней с тех пор, как Руслан Кухарук исполняет обязанности главы города. При этом никуда не делись его обязанности в качестве заместителя. Но он справился и с тем, и с другим. Кроме того, в течение последних семи лет он много учился в сфере муниципального управления. Депутат Иван Романчук вспомнил о том, что вместе с новым мэром города повышал квалификацию в Сколково.

- Руслан Кухарук поражал своим креативом, идеями даже профессоров московской бизнес-школы, - сообщил он.

Свою программу по дальнейшему развитию города новый глава составил на основе прошлого успешного опыта, а также благодаря выездным освещениям, общению с жителями, экспертами, депутатами. Он заверил, что сохранит преемственность, ведь цель все та же - сделать Тюмень максимально комфортным для жизни городом.

Здесь и вопросы озеленения, которые будут прорабатываться с учетом мнения экологов, архитекторов, жителей, и привлечение внебюджетных источников для развития застроенных территорий, и дальнейшее развитие транспортной программы, и многие другие аспекты социальной и экономической жизни.

Руслан Кухарук был настолько убедителен, что по итогам тайного голосования все 34 депутата Тюменской городской думы единогласно отдали свои голоса за него.

- Искренне благодарю всех за доверие. На прошедших выборах тюменцы избирали команду на пять лет. Сегодня эта команда проголосовала за меня. И я уверен, мы будем работать вместе, как команда, на благо города, - резюмировал Руслан Кухарук.

НЕМНОГО БИОГРАФИИ

Общий стаж работы Руслана Кухарука на различных должностях муниципальной и государственной службы составляет более 16 лет. До нового назначения он работал заместителем главы города и курировал деятельность департамента земельных отношений и градостроительства, департамента имущественных отношений и нескольких профильных МКУ. К этим обязанностям он приступил с сентября 2016 года. До этого он был директором департамента земельных отношений и градостроительства. Важные направления, которым он всегда придавал большое значение в работе, это переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, а также развитие застроенных территорий.

СПРАВКА КП

Напомним, должность градоначальника стала вакантной после назначения мэра Тюмени Александра Моора врио губернатора Тюменской области. Владимир Якушев, бывший глава региона, возглавил Минстрой России.