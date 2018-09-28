2018-10-01T11:25:24+03:00
Экономика

Тюменцы узнали, как открыть надежный бизнес

В областной столице прошла выставка франшиз
Лидия Шумкова
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Фото предоставлено компанией "FRANCH РЕГИОН"Фото предоставлено компанией "FRANCH РЕГИОН"
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«Франчайзинг в регионы» - это название в полной мере отражало суть события, которое состоялось 25 сентября в Тюмени. Его организатор «Франч Регион» уже давно продвигает в России и в странах СНГ очень востребованные сейчас в предпринимательском мире идеи франшизы. Снова очередная экспозиция собрала обширную аудиторию: людей, которые только ищут подходящую возможность для старта в деловом мире и опытных бизнесменов, готовых делать серьезные инвестиции.

Сама программа мероприятия убеждала гостей насколько все серьезно: в ней было отведено место и выступлениям ведущих специалистов в сфере франчайзинга, и мастер-классам, и просто общению. Можно было познакомиться с бизнес-моделями франшиз медицинского и оздоровительного направления, а также связанных с общепитом, реализацией рыбной и птицеводческой продукции. Кого-то могла заинтересовать перспектива открыть магазин модной женской одежды или оказывать населению транспортные услуги. Или стать хозяином «магазина у дома» от компании Пив&Ко, которая являлась еще и спонсором этой выставочной сессии.

Из отеля «Ремезов», где была развернута экспозиция, большинство гостей уходили с четким пониманием как открыть надежный бизнес под маркой известного бренда и подписанными контрактами. Ну а выставка теперь готовится посетить 7 ноября Екатеринбург и 11 декабря Нижний Новгород. Стоит заранее запланировать участие в ней в 2019 году: в Алма-Ате 14 марта, Санкт-Петербурге 25 апреля, Краснодаре 4 июня, Екатеринбурге 14 августа, Минске 1 октября, Новосибирске 13 ноября и в Казани 12 декабря.

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