Власти Югры позаботятся о судьбе рабочих завода МДФ в Мортке

СЕГОДНЯ 14:48 2018-09-28T14:49:35+03:00

Всем трудящимся предприятия, а это 285 человек, были предложены новые варианты трудоустройства. Фото с сайта Zmdf.ru

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Югорские чиновники сегодня, 28 сентября, побывали с рабочим визитом в поселке Мортка Кондинского района, где находится деревоперерабатывающий завод МДФ. Главной темой встречи руководителей органов исполнительной власти Югры, руководства района и предприятия стала судьба высвобождаемых работников.

Напомним, завод МДФ, начавший работу в 2005 году, на сегодняшний день испытывает большие трудности. Его оборудование устарело, предприятию требуется модернизация и капитальный ремонт. Эксперты инжиниринговых организаций еще в мае текущего года провели технические обследования котельной завода и производственных линий и установили, что практически все элементы производства находятся в аварийном состоянии и не соответствуют требованиям промышленной безопасности. По сути, завод в его нынешнем состоянии опасен для людей.

В результате, главная задача, которую поставило перед собой правительство Югры, – трудоустроить каждого работника завода. Поэтому всем трудящимся предприятия, а это 285 человек, были предложены новые варианты трудоустройства – на предприятиях ТЭК. Предварительные договоренности об этом достигнуты на уровне руководства предприятий и региона. Но чтобы сотрудников завода МДФ приняли, им придется пройти переподготовку и дополнительное обучение, которое будет бесплатным.

Как рассказал на совещании директор Междуреченского центра занятости населения Владимир Черновасиленко, на сегодня практически все сотрудники завода МДФ высвобождены, остался не уволенным один человек - женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком.

- Из числа уволенных 214 человек ушли по соглашению сторон, 65 – сокращены, в том числе 10 сокращены досрочно. Трое уволены по собственному желанию, четверо – по истечению срока трудового договора. Один человек уволен, расторгнут договор с руководителем предприятия, - пояснил он. - Из числа высвобожденных: 46 граждан трудоустроены, 4 – считаются занятыми. Из них 3 предпринимателя и один считается занятым, как получивший выплаты из Пенсионного фонда. Один осуществляет уход за ребенком-инвалидом.

На совещании также было озвучено, что 10 высвобожденных сотрудников уже приступили к профобучению, а 5 закончили учебу. Всего в Центр занятости населения обратились 96 граждан, на регистрационном учете состоит 71. Работа с высвобожденными работниками продолжается в индивидуальном режиме.

Само предприятие тоже ждет новая жизнь. На заводе планируют организовать многопрофильное производство по выпуску конкурентоспособной продукции древесины. По словам заместителя губернатора Югры Алексея Забозлаева, календарный план реализации проекта уже разработан и утвержден. В нем зафиксированы все основные этапы и сроки реализации проекта. Планируется, что производство запустят к 31 декабря 2021 года.