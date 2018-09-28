Афиша в Тюмени: куда сходить на выходных 29 и 30 сентября 2018

СЕГОДНЯ 11:17 2018-09-28T11:18:56+03:00

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Последние сентябрьские выходные в Тюмени хоть и будут прохладными, но зато богатыми на различные культурные мероприятия. Специально для того, чтобы вы ничего не пропустили, «Комсомольская правда – Тюмень» приготовила обзор событий, которые пройдут 29 и 30 сентября 2018.

ШЕДЕВРЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОЛЛЕКЦИИ

В Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) в 14 часов откроется выставка «Шедевры художественной коллекции», где можно будет узнать о различных жанрах живописи и её эпохах. Среди картин – портреты, пейзажи и натюрморты. По информации музея, тюменцы смогут представить, чем занимались жители той эпохи и насколько удобно было героям картин носить ту или иную одежду и аксессуары.

"Поговорим об искусстве". Фото: https://vk.com/visittyumen

Стоимость билета: 80 рублей.

ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ!

29 сентября в 15 часов в Тюменской филармонии (ул. Республики, 34) пройдёт выступление двух ансамблей: народного танца «Юность Сибири» и хореографического «Солнечная карусель». Несмотря на свою юность, участники ансамблей неоднократно становились призёрами и лауреатами различных фестивалей и конкурс, представляя народный танец во всём его многообразии.

Танцы. Фото: https://vk.com/visittyumen

Стоимость билетов: от 200 до 400 рублей.

«РЕКА ПОД РЕКОЙ»

В этот же день, 29 сентября, в 20 часов в МТЦ «Космос» (ул. Республики, 165а) покажут хореографический спектакль «Река под рекой», в основу которого легли сказки, мифы и предания о дикой женщине. Как сообщают организаторы мероприятия, архетип «Дикая женщина» - сущность и внутренняя сила представительницы прекрасного пола, её природное «Я», которое скрывается в обыденной жизни и растворяется в потоке современного города.

"Река под рекой". Фото: https://vk.com/visittyumen

Стоимость билетов: от 300 до 400 рублей.

«СМЕШНЫЕ ДЕНЬГИ»

30 сентября в 18 часов в Тюменском драматическом театре состоится показ спектакля «Смешные деньги» о скромном английском бухгалтере Генри Перкинсе. В свой день рождения главный герой по ошибке приносит с собой дипломат с кучей криминальных денег. Ошалев от восторга, от решает изменить свою скучную жизнь и сбежать с женой на край света. Правда, его мечтам сбыться не суждено: в его жизнь приходят мафия, интриги, парочка корыстных друзей, странные полицейские, таксист и наёмный убийца. Однако даже несмотря на таких «персов», спектакль будет полон курьёзных ситуаций.

Спектакль "Смешные деньги". Фото: https://vk.com/visittyumen

Стоимость билетов: от 160 до 900 рублей.

ЧТО ЕЩЁ?

В Тюмени продолжают работать такие выставки, как «Царская. История города – в истории улицы», «Это Китай», «Впечатления», «Многоликие куклы Ольги Миллер», «История российского дизайна 1917-2017». А вот выставки «Брызги лета», которая проходит в библиотеке №16, и «Летние славянские праздники» (Усадьба Колокольниковых) завершают свою работу 30 сентября, успевайте!