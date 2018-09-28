В Югре определили, жители каких муниципалитетов в 2017 году были счастливее

СЕГОДНЯ 05:02 2018-09-27T15:45:17+03:00

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В Югре назвали лидеров мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2017 год. На этой неделе в столице автономного округа прошло заседание постоянной комиссии по развитию местного самоуправления в Югре под председательством первого заместителя губернатора автономного округа Алексея Шипилова.

Лучшими среди 22 муниципалитетов Югры стали города Ханты-Мансийск, Мегион и Покачи, а также Белоярский, Ханты-Мансийский и Нижневартовский районы.

Как отметил глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин, выступивший докладчиком на заседании, главный инструмент, позволяющий оценить работу муниципальных властей, - мониторинг. Он оценивает динамику показателей качества жизни, уровня социально-экономического развития, результативность моделей муниципального управления. В основу анализа положены 14 комплексных показателей, определенных федеральными нормами. К примеру, это доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме, доля жителей, улучшивших жилищные условия, или процент удовлетворенности жителей работой органов местного самоуправления. Есть также показатели, касающиеся общественной безопасности или межнациональных отношений.

В целом, по словам Максима Ряшина, данный рейтинг дает понимание, каков уровень социального самочувствия в районе или городе, однако он не влияет на положение глав и не является основой для принятия решения об отстранениия от должности. При этом результаты мониторинга так или иначе дают оценку деятельности главы территории, и сами главы это понимают – что всегда подтверждает бурное обсуждение рейтинга и его результатов. К тому же комплексная оценка применяется, в том числе, для определения размеров грантов, предоставляемых муниципалитетам из бюджета региона.

Глава Ханты-Мансийска пояснил, почему его город занял первое место. Как показал мониторинг, там выше степень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления, больше общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, и значительнее доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения. Кроме того, город в десятке муниципальных образований, имеющих инвестиционные программы организаций, осуществляющих деятельность в сферах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

В то же время в Белоярском и Нижневартовском районах оказалось меньше всего детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения. А ряд муниципалитетов даже превысил по некоторым показателям среднероссийские значения. Например, в Ханты-Мансийске, Пыть-Яхе, Сургуте, Югорске и Кондинском районе показатели по вводу жилья на душу населения в 1,5-2 раза выше средних по стране.

По итогам 2017 года, значительно улучшили свои позиции в рейтинге 7 муниципалитетов. В их числе – Ханты-Мансийск, Мегион, Покачи, Когалым, Ханты-Мансийский, Сургутский, Советский районы. А вот ухудшение показателей произошло сразу в 12 муниципалитетах. Самые низкие оценки эффективности зафиксированы у Советского и Березовского районов, Урая.

- Однако хотелось бы отметить, что, несмотря на невысокие общие позиции в рейтинге, например, Березовский район занял второе место по показателю общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, - подчеркнул Максим Ряшин.

Практика создания рейтингов эффективности является хорошим примером для других регионов и подобных структур в территориях. Как прокомментировал руководитель уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин, она необходима для того, чтобы сопоставлять достижения разных муниципалитетов и создавать полноценную картину критериев, по которой можно и нужно оценивать деятельность. По результатам работы, которая постоянно ведется на территории региона, вырабатываются пожелания в федеральные органы власти и это хорошая обратная связь, которая позволяет федеральной власти внести коррективы, направленные на улучшение анализа деятельности муниципалитетов в конкретных регионах.

- Рейтинг дает возможность проследить динамику, эволюцию, а также улучшение или ухудшение позиции муниципалитетов, что дает основание для, как говорят в таких случаях, «разбора полетов» и выявления ошибок, недостатков и перспектив развития, - отметил эксперт. - Этот опыт очень важен и полезен, он позволяет держать руку на пульсе и контролировать деятельность муниципалитетов не только со стороны региональной власти, но и со стороны самих муниципалитетов.