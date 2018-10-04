Чем интересен Индивидуальный инвестиционный счет?

СЕГОДНЯ 14:32 2018-10-04T14:35:52+03:00

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Система индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) действует с начала 2015 года. C тех пор количество таких счетов перевалило за 400 тыс., причем 212 тыс. из них, то есть каждый второй, были открыты новыми инвесторами, которые раньше не имели брокерских счетов . Директор филиала «БКС Премьер» в Тюмени Дарья Лавренова рассказывает, чем интересен этот инструмент для частного инвестора.

- Что такое ИИС?

- Индивидуальный инвестиционный счет — это брокерский счет с льготой от государства в виде возможности получения инвестиционного налогового вычета . На ИИС можно приобретать различные ценные бумаги – акции, облигации, биржевые ноты и т.д.

- Кто может открыть ИИС?

- Открыть ИИС может физическое лицо — налоговый резидент РФ. При этом физическое лицо вправе иметь только один ИИС. Максимальный годовой взнос - 1 млн руб. Вносить можно только рубли.

- Какая именно льгота полагается владельцу счета?

- Инвестору предоставляется право выбрать один из двух вариантов вычета. Это или вычет 13% с вложений на ИИС в течение года (с суммы не более 400 тыс. рублей, а проще говоря, возврат из бюджета до 52 тыс. рублей), или же вычет 13% с дохода от всех операций по ИИС. Первая форма вычета предполагает наличие доходов (например, заработной платы), облагаемых по ставке 13%, в соответствующем налогом периоде.

- Приведите пример, пожалуйста.

- За 2017 налогоплательщик получил по основному месту работы доход в размере 600 тыс. рублей, уплатив в течение года подоходный налог 13% в размере 78 тыс. руб. В этом же налогом периоде налогоплательщик открыл ИИС, и внес на него 400 тыс. руб. По истечении налогового периода налогоплательщик подал налоговую декларацию 3-НФДЛ по месту прописки, и, приложив подтверждающие документы и заявление, смог уменьшить свою налогооблагаемую базу на 400 тыс. руб. Из бюджета возвращено 52 тыс. руб. (13% от 400 тыс. руб.).

- О чем обязательно важно помнить владельцу счета?

- О том, что частичный или полный вывод средств до истечения трех лет с даты открытия ИИС означает досрочное расторжение договора и лишает инвестора права на получение налоговых вычетов.

- Каковы, на ваш взгляд, основные преимущества ИИС для их владельцев?

- Во-первых, это реальный, осязаемый финансовый стимул от государства в виде возможности получить солидную налоговую льготу. Во-вторых, ИИС – это возможность практически безболезненно попробовать свои силы на фондовом рынке, начав с понятных инструментов, например, облигаций. В-третьих, ИИС – по своей природе долгосрочный инструмент, и в этом отношении интересное решение для достижения важных финансовых целей в жизни.

- Как много таких счетов открыли ваши клиенты? Как открыть ИИС в «БКС Премьер»?

- Индивидуальные инвестиционные счета в БКС открыли уже 50 тысяч человек, компания входит в тройку лидеров рынка по количеству открытых ИИС. Для открытия льготного счета достаточно обратиться с паспортом в любой офис компании. Открыв ИИС, инвестор может торговать самостоятельно, а может воспользоваться уже готовыми решениями - мы предлагаем широкий выбор готовых инвестиционных стратегий для разных риск-профилей. Также специалисты «БКС Премьер» помогут бесплатно оформить документы на получение вычета.

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